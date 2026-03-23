La Cabalgata de Fe contará con la participación de gauchos de siete provincias argentinas y de Chile

Se viene otra edición de la Cabalgata de Fe que promete ser más multitudinaria que en 2025. Ariel Caik, secretario de la Federación Gaucha Sanjuanina , ya confirmó la participación de gauchos de siete provincias y de Chile . Cabe recordar que el año pasado la Federación fue intervenida y sólo 2.000 jinetes participaron de la travesía a la Difunta Correa .

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Este próximo 26, 27 y 28 de marzo se realizará XXXV edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, un evento tradicional que reúne a miles de jinetes cada año. Y en esta ocasión hay expectativas de que será multitudinaria y que superará ampliamente a los 2.000 jinetes que participaron el año pasado.

Ariel Caik dijo que ya confirmaron su participación gauchos de una delegación de Vicuña que llegará encabezada por el alcalde de esa región de Chile. Y que también participarán jinetes de 7 provincias argentinas. ‘Ya nos han confirmado su participación los gauchos de Chile que llegarán para la Gala de la cabalgata. Y también delegaciones gauchas de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, La Pampa y Río Negro. Y se suman más gauchos de los departamentos de la provincia por lo que creemos que esta cabalgata va a ser multitudinaria’, dijo Caik.

Nuevamente miles de jinetes participarán de una nueva edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa.

El secretario de la Federación también informó que este año la cabalgata incluye dos novedades. La primera es el cambio del lugar de la concentración y partida . Este año será en la Plaza Di Stéfano , detrás de la Terminal de Ómnibus y no desde el municipio de Capital. ‘Debido a obras que realiza Capital en la Plaza Aberastain y para más seguridad de los jinetes, decidimos cambiar el lugar de salida’, sostuvo Caik.

Otra de las novedades para esta edición es la realización de una competencia inédita de jineteada que permitirá consagrar por primera vez a un campeón oficial del evento.

Cronograma de la Cabalgata de Fe

La Cabalgata de Fe a la Difunta Correa se realizará el 26, 27 y 28 de marzo con el siguiente cronograma de actividades.

Jueves 26 de Marzo: se realizará la gran Noche de Gala, a partir de las 21. Será en la Sala Auditoriun Teatro del Bicentenario.

Viernes 27 de marzo: se llevará a cabo la primera etapa de la cabalgata con un recorrido de 29 kilómetros. A las 11,30 será la concentración detrás de la Terminal donde se realizará el acto oficial. Los jinetes partirán para llegar hasta el Predio Municipal de Caucete donde pasarán la noche.

Sábado 28 de marzo: se llevará a cabo la segunda etapa de la cabalgata con un recorrido de 35 kilómetros para llegar hasta el oratorio de la Difunta Correa. La partida será a las 7 para llegar a las 13 a Vallecito.

A partir de las 16, tras el almuerzo y un par de horas de descanso, comenzará la jineteada con más de 40 montas y en el Predio Gaucho Difunta Correa. Posteriormente comenzarán los espectáculos artísticos.

La grilla de artistas en la Cabalgata de Fe

El 26 de marzo, en la Noche de Gala de la Cabalgata de Fe, actuarán Nicolás Membriani y Yanina Carrizo. Mientras que el sábado 28 de marzo, en Vallecito, subirán al escenario mayor Giselle Aldeco, Tres Para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega.