La consultoría que terminó en un libro que busca ser una guía para recuperar espacios verdes en Rawson

Pablo Pastor además de ser un reconocido artista local tiene una pasión que viene desarrollando hace bastante tiempo y es la jardinería. En una provincia donde el recurso hídrico es un problema que se profundiza con el paso de los años, logró desarrollar “Jardín Seco”, un concepto que va mucho más allá del armado de espacios verdes. Gracias a ello inició una labor en Rawson que decantó en un libro que ya está disponible.

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En diálogo con DIARIO DE CUYO Pastor explicó que todo comenzó durante el 2025, tras una conversación mantenida con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y parte de su equipo de trabajo. El desafío constante de mantener las plazas fue el eje de la charla, donde Pablo tuvo la oportunidad de compartir detalles del trabajo que había llevado a cabo en la Difunta Correa, logrando una forestación sin precedentes. Fue en ese contexto que surgió la posibilidad de trasladar el mismo sistema al departamento, pero para ello se debía hacer primero una evaluación de la situación.

La consultoría duró tres meses, siendo una tarea compleja ya que se debía conocer el estado de unas 200 plazas, sus mantenimientos, qué actores entraban en juego en el cuidado de los espacios (vecinos, municipalidad, otros), y cuáles requerían una mayor intervención. “Lo primero que pensé era que había que estudiar el asunto y hacer pruebas”, detalló.

Y continuó: “Una vez terminada la consultoría, en vez de presentar el informe dentro de una carpeta, lo convertí en otra cosa. La gente se sorprendió cuando hace un mes les llevé el ejemplar terminado. Fue una tirada de menos de 100 ejemplares para regalar y otros para vender”.

Rawson +Verde es el nombre que recibió el libro que contempla un plan de forestación comunitaria, con información, experiencias, tips y sugerencias, buscando estimular la forestación y el cuidado. Dentro de las propuestas que sugiere el documento aparecen, además de los jardines secos, las ecoplazas. Consiste en espacios donde hay un menor sector de césped y una apreciación de las plantas nativas.

Embed - Hojeando el libro "RAWSON + VERDE", de Pablo Pastor @unjardinseco

El documento funciona como una especie de guía donde se involucra el rol de los vecinos de las plazas, del municipio como también de los privados. Para Pablo, la única manera de lograr una transformación importante es por medio del trabajo colectivo y tomado con seriedad, por lo que no depende de un organismo o un grupo vecinal, sino de todos los actores sociales para el desarrollo de estos espacios que tan importantes y buscados son en zonas urbanas.

Con ejemplos de cómo se recuperaron espacios en el Paraje Difunda Correa, Chile y zonas de Estados Unidos donde la sequía, similar a San Juan, es un problema real, se invita a quienes lo deseen a reconstruir el paisaje y apostar a nuevas formas de crear y potenciar la naturaleza, por fuera de la creencia que solo con agua es suficiente.

Rawson Libro2

Cómo acceder al libro Rawson +Verde

Es importante destacar que, si bien el contenido del libro está enfocado en el departamento del sur del Gran San Juan, mucha de la información es aplicable a toda la provincia, por lo que no solo está destinado a la población rawsina.

El texto se puede adquirir en formato físico como digital. La versión digital es de descarga gratuita, mientras que el formato físico viene con un plantín nativo de jarilla, algarrobo, olivillo o chañar de regalo a solo $48.000 (con envío sin costo dentro del Gran San Juan).

Para poder adquirir el libro, los interesados se pueden comunicar al Instagram de Un Jardin Seco (@unjardinseco).

El deseo de poder llegar a toda la comunidad, el ambicioso proyecto de Pablo

Las plantas son sin duda una de las principales pasiones y motores en la vida de Pablo. Desde hace años viene incursionando, aprendiendo de la mano de quienes saben, poniendo en práctica con sus aciertos y fracasos cada teoría hasta poder lograr lo esperado. Con amplios conocimientos sobre el desarrollo de jardines secos, su objetivo es poder compartir esta modalidad con todos lo que lo deseen.

Al respecto aseguró: “Me encantaría que el libro se descargue, pero también poder ir a las escuelas y plantar con los chicos, haciendo una siembra de conciencia. Una vez que hacemos el jardín en la escuela, ellos lo cuidan. Me encantaría que se divulgue en entorno institucionales para poder insertar este concepto y desarrollar la forestación en San Juan”.

La experiencia y el sentir que compartirlo hace la diferencia soy hoy las motivaciones de Pablo para comunicar sus saberes y darle la forma hoy de un libro, con proyecciones a seguir creciendo.