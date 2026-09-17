La suerte rondó en San Juan: dos apostadores ganaron más de $6,4 millones entre el Quini 6 y el Loto Plus

La fortuna volvió a sonreírle a la provincia de San Juan tras conocerse los resultados oficiales de las loterías nacionales. Dos sanjuaninos lograron acertar cinco números en sus respectivas boletas y se convirtieron en los grandes ganadores de la jornada.
El primer premio correspondió al sorteo de la Segunda Vuelta del Quini 6. Un apostador logró cinco aciertos con la combinación 02, 06, 09, 36 y 42 (más un sexto número tachado en la placa oficial), haciéndose acreedor de un pozo de $1.414.516. La boleta afortunada fue comercializada en la Agencia 158, ubicada en el departamento Albardón.
Por su parte, la suerte volvió a golpear la puerta local de la mano del Loto Plus, en su modalidad Sale o Sale. En este caso, otro jugador atinó a cinco de los números del extracto —17, 18, 20, 21 y 26— para adjudicarse la suma de $4.997.228. El cupón ganador fue vendido en la Agencia 885, situada en el departamento Rawson.
Con estos resultados, la suma total que llegará a los bolsillos de los sanjuaninos alcanza los $6.411.744. Desde los organismos oficiales recordaron a los beneficiarios que deberán presentarse en las dependencias correspondientes con el ticket original en mano para iniciar el trámite de cobro dentro de los plazos legales establecidos.