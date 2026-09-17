    • 17 de septiembre de 2026 - 10:19

    La suerte rondó en San Juan: dos apostadores ganaron más de $6,4 millones entre el Quini 6 y el Loto Plus

    Dos jugadas realizadas en agencias de Albardón y Rawson resultaron premiadas en los sorteos del miércoles 16 de septiembre. En conjunto, los afortunados se alzaron con un acumulado superior a los 6,4 millones de pesos.

    La suerte rondó en San Juan: dos apostadores ganaron más de $6,4 millones entre el Quini 6 y el Loto Plus

    La suerte rondó en San Juan: dos apostadores ganaron más de $6,4 millones entre el Quini 6 y el Loto Plus

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    La fortuna volvió a sonreírle a la provincia de San Juan tras conocerse los resultados oficiales de las loterías nacionales. Dos sanjuaninos lograron acertar cinco números en sus respectivas boletas y se convirtieron en los grandes ganadores de la jornada.

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    El primer premio correspondió al sorteo de la Segunda Vuelta del Quini 6. Un apostador logró cinco aciertos con la combinación 02, 06, 09, 36 y 42 (más un sexto número tachado en la placa oficial), haciéndose acreedor de un pozo de $1.414.516. La boleta afortunada fue comercializada en la Agencia 158, ubicada en el departamento Albardón.

    Por su parte, la suerte volvió a golpear la puerta local de la mano del Loto Plus, en su modalidad Sale o Sale. En este caso, otro jugador atinó a cinco de los números del extracto —17, 18, 20, 21 y 26— para adjudicarse la suma de $4.997.228. El cupón ganador fue vendido en la Agencia 885, situada en el departamento Rawson.

    Con estos resultados, la suma total que llegará a los bolsillos de los sanjuaninos alcanza los $6.411.744. Desde los organismos oficiales recordaron a los beneficiarios que deberán presentarse en las dependencias correspondientes con el ticket original en mano para iniciar el trámite de cobro dentro de los plazos legales establecidos.

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