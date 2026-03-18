La Virgen peregrina de Andacollo de Chile visitará San Juan por tres días: conocé su itinerario

Con mucha expectativa y alegría, la Iglesia de San Juan se prepara para recibir una visita muy especial durante la Cuaresma . Se trata de la imagen de la Virgen peregrina de Andacollo de Chile que llegará a las tres parroquias de la provincia que tienen a esta advocación como patrona. La Virgen llegará mañana y permanecerá hasta el próximo domingo.

Mirá cómo estará el tiempo este miércoles 18 de marzo en San Juan

Fin de semana largo: cómo trabajará el comercio sanjuanino durante el 23 y 24 de marzo

Fecha: el viernes 20 de marzo la imagen de la Virgen peregrina de Chile llegará a Rawson .

Horario: a las 8,30 está prevista la llegada de la imagen al punto de encuentro en Calles Mendoza y progreso.

Cronograma: Entre las 9 y 9,30 estará en la Plaza de Villa Krause donde se realizará el acto de recibiente. Luego la imagen se trasladará al edificio municipal de Rawson donde permanecerá desde las 9,45 hasta las 10,15. De ahí partirá hacia la Escuela Sarmiento (Avenida España y Espeleta) donde estará hasta las 10,30. Luego visitará JINZ entre las 10,45 y las 11. De ahí pasará al Colegio San Vicente donde permanecerá desde las 11,15 hasta las 11,30. Mientras que desde las 11,45 a las 12 permanecerá en la Escuela Hogar. Posteriormente regresará a la parroquia que permanecerá abierta durante toda la siesta y la tarde. A las 20 se celebrará misa, mientras que a las 21 habrá una procesión de antorchas con la imagen de la Virgen peregrina por alrededor de la plaza. El cronograma cerrará con una caravana con la Virgen, desde las 22, por todas las capillas dependientes de la parroquia.

Fecha: el sábado 21 de marzo la imagen de la Virgen peregrina llegará a Chimbas.

Horario: a las 8,30 está prevista la llegada de la imagen a la parroquia.

Cronograma: a las 9 caravana con la imagen, desde Calle Benavidez y Ruta 40. Hasta las 11,30 recorrerá todas las comunidades correspondientes a la parroquia. Desde las 12 estará en el templo donde quedará expuesta para la veneración de los fieles. Luego, la imagen se traslada hasta el Colegio Parroquial de Andacollo para acompañar a los niños en la clase de catequesis. Luego, los ‘Chinos de la Virgen’ (danzantes) le rendirán honor a la Virgen en el predio del Colegio. Posteriormente, la imagen volverá a la parroquia para la celebración de la misa a las 20.

Parroquia Nuestra Señora de Andacollo en La Bebida

Fecha: el domingo 22 de marzo la Virgen peregrina llegará a La Bebida, en Rivadavia.

Horario: a las 8,30 está previsto su arribo al templo.

Cronograma: a las 9 se celebrará misa. Posteriormente, a la 10, la imagen participará de una caravana por las calles de la jurisdicción parroquias. A las 12, volverá a la parroquia.

De 13 a 18, en la parroquia de La Bebida, habrá oración y veneración a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.