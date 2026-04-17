Las Escuelas de Iniciación Deportiva sumarán charlas y actividades para prevenir consumos problemáticos

Como parte del Plan Provincial de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos , el Gobierno de San Juan anunció que las Escuelas de Iniciación Deportiva (EID) incorporarán espacios de reflexión y prevención social. La iniciativa, denominada programa ‘Entre Todos’ , busca dotar de herramientas emocionales a más de 300 niños y adolescentes que practican deportes de forma gratuita en toda la provincia.

Amenazas de tiroteos en escuelas: por qué los expertos piden sanciones formativas y no sólo castigos

Vialidad: a 3 meses de la reparación anterior, tuvo que volver a intervenir un pozo peligroso

A partir de los primeros días de mayo, los entrenamientos habituales sumarán charlas y actividades específicas dirigidas especialmente a la franja de 10 a 14 años . El objetivo es que el deporte no sea solo una actividad física, sino un espacio de contención psicológica e integración.

'A través de las políticas públicas apostamos a la protección de la población infantil para evitar que caigan en los inicios de un consumo problemático desde edades tempranas', destacaron Daniela Merlo , titular de la Dirección de Asistencia y Prevención, y Martín Riveros , subsecretario de Deportes Federados.

Un abordaje territorial en los 19 departamentos

El programa tiene un alcance federal dentro de la provincia, llegando a las 60 escuelas de iniciación que funcionan en clubes, uniones vecinales y playones deportivos de San Juan.

La implementación estará a cargo de los equipos técnicos de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, del Ministerio de Familia, junto con las UMCOP (Unidades Municipales), quienes trabajarán codo a codo con los profesores de cada disciplina.

El deporte como 'semillero' de valores

Las EID ofrecen formación gratuita en disciplinas como:

Fútbol (campo, salón y futsal).

(campo, salón y futsal). Hockey (sobre césped, pista y patines).

(sobre césped, pista y patines). Vóleibol, básquet, handball y rugby.

básquet, handball y rugby. Atletismo.

Al ser consideradas el semillero del deporte provincial, estas escuelas ya incluyen asistencia nutricional y kinésica. Con la incorporación del programa 'Entre Todos', se suma ahora el pilar psicológico y social, involucrando también a los padres en talleres específicos para fortalecer el entorno familiar del menor.

Inscripciones abiertas

Para aquellos interesados en sumarse a las Escuelas de Iniciación Deportiva, las inscripciones continúan abiertas. Los padres o tutores pueden contactarse con la Subsecretaría de Deporte Federado, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para conocer los centros de entrenamiento más cercanos en sus departamentos.