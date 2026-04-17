    • 17 de abril de 2026 - 17:31

    Las Escuelas de Iniciación Deportiva sumarán charlas y actividades para prevenir consumos problemáticos

    El Plan Provincial de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos llega a las Escuelas de Iniciación Deportiva.

    Ahora, las Escuelas de Iniciación Deporiva de la provincia incluirán diferentes acciones para prevenir los consumos problemáticos.
    Ahora, las Escuelas de Iniciación Deporiva de la provincia incluirán diferentes acciones para prevenir los consumos problemáticos.

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    Por Fabiana Juarez

    Como parte del Plan Provincial de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, el Gobierno de San Juan anunció que las Escuelas de Iniciación Deportiva (EID) incorporarán espacios de reflexión y prevención social. La iniciativa, denominada programa ‘Entre Todos’, busca dotar de herramientas emocionales a más de 300 niños y adolescentes que practican deportes de forma gratuita en toda la provincia.

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    A partir de los primeros días de mayo, los entrenamientos habituales sumarán charlas y actividades específicas dirigidas especialmente a la franja de 10 a 14 años. El objetivo es que el deporte no sea solo una actividad física, sino un espacio de contención psicológica e integración.

    Ejes que se trabajarán en las Escuelas de Iniciación Deportiva

    • Gestión emocional: manejo de la frustración y fortalecimiento de la autoestima.
    • Habilidades sociales: la importancia de los vínculos, redes de apoyo y el valor de pedir ayuda.
    • Vida sana: desarrollo de talentos y motivación lejos de las adicciones.
    • Integración grupal: cómo ser un buen deportista desde la ética y el compañerismo.

    'A través de las políticas públicas apostamos a la protección de la población infantil para evitar que caigan en los inicios de un consumo problemático desde edades tempranas', destacaron Daniela Merlo, titular de la Dirección de Asistencia y Prevención, y Martín Riveros, subsecretario de Deportes Federados.

    Un abordaje territorial en los 19 departamentos

    El programa tiene un alcance federal dentro de la provincia, llegando a las 60 escuelas de iniciación que funcionan en clubes, uniones vecinales y playones deportivos de San Juan.

    La implementación estará a cargo de los equipos técnicos de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, del Ministerio de Familia, junto con las UMCOP (Unidades Municipales), quienes trabajarán codo a codo con los profesores de cada disciplina.

    El deporte como 'semillero' de valores

    Las EID ofrecen formación gratuita en disciplinas como:

    • Fútbol (campo, salón y futsal).
    • Hockey (sobre césped, pista y patines).
    • Vóleibol, básquet, handball y rugby.
    • Atletismo.

    Al ser consideradas el semillero del deporte provincial, estas escuelas ya incluyen asistencia nutricional y kinésica. Con la incorporación del programa 'Entre Todos', se suma ahora el pilar psicológico y social, involucrando también a los padres en talleres específicos para fortalecer el entorno familiar del menor.

    Inscripciones abiertas

    Para aquellos interesados en sumarse a las Escuelas de Iniciación Deportiva, las inscripciones continúan abiertas. Los padres o tutores pueden contactarse con la Subsecretaría de Deporte Federado, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para conocer los centros de entrenamiento más cercanos en sus departamentos.

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