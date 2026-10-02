    • 2 de octubre de 2026 - 13:18

    Las Unidades Sanitarias Móviles llegan a San Martín con atención médica gratuita por seis días

    El MInisterio de Salud trasladará los tráiler sanitarios hasta el Centro de Salud Arturo Cordero, en el Barrio Dos Acequias.

    El Ministerio de Salud traslada a San Martín las Unidades Sanitarias Móviles.

    El Ministerio de Salud traslada a San Martín las Unidades Sanitarias Móviles.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de acercar la atención médica especializada a los vecinos, las Unidades Sanitarias Móviles, del Miniterio de Salud, se desplegarán en el departamento San Martín durante seis días de abordaje territorial. El operativo sanitario se llevará a cabo desde el lunes 5 de octubre hasta el sábado 10 de octubre, ofreciendo un amplio abanico de prestaciones gratuitas para toda la comunidad.

    Leé además

    Mirtha Legrand continúa recuperándose y ya evalúan su regreso a casa.

    Mirtha Legrand podría volver a su casa: qué dice el nuevo parte médico
    Argentina quedó cerca del millón de cuadros compatibles con gripe registrados durante 2026.

    Gripe en Argentina: casi un millón de cuadros y récord en 10 años

    Los camiones sanitarios se instalarán estratégicamente frente al Centro Sanitario Arturo Cordero, en Calle Nacional entre Rodríguez y Quiroga, en el Barrio Dos Acequias. La iniciativa busca facilitar el acceso a estudios preventivos y consultas de especialidad sin necesidad de que las familias de la zona deban trasladarse a los grandes centros urbanos.

    Servicios disponibles y especialidades médicas

    Durante las cinco jornadas, la comunidad podrá acceder a controles de salud preventiva, diagnósticos tempranos y atención integral en las siguientes especialidades:

    • Salud Integral de la Mujer: consultas de ginecología, realización de Papanicolau (PAP), mamografías y ecografías para la prevención de enfermedades.
    • Atención Médica y Diagnóstico: estudios de radiología, oftalmología, otorrinolaringología y análisis clínicos generales, incluyendo test rápidos para la detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
    • Salud Bucal y Desarrollo: servicios completos de odontología, fonoaudiología y nutrición.
    • Acompañamiento Social: asistencia y asesoramiento por parte del equipo de Trabajo Social.

    Modalidad de atención y horarios en los tráiler de Salud

    La prestación de todos los servicios será completamente gratuita y se brindará por orden de llegada. El horario de atención al público comenzará a las 08,30 y se extenderá hasta las 12,30.

    Se recomienda a los asistentes acudir temprano con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de contar con ellos, carnets de vacunación o estudios previos para facilitar la atención del personal de salud.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ANMAT dispuso prohibiciones sobre productos de limpieza y dispositivos médicos sin los registros sanitarios correspondientes.

    Alerta de ANMAT: prohibieron productos de limpieza de una marca y dispositivos médicos

    san juan registro 1.657 interrupciones del embarazo en el sistema publico durante 2025

    San Juan registró 1.657 interrupciones del embarazo en el sistema público durante 2025

    Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva mientras los médicos esperan los resultados de una biopsia.

    Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva: cómo está su salud

    dr. rebecca ahrens-nicklas, genetista: el bebe kj haria historia con este tratamiento genetico

    Dr. Rebecca Ahrens-Nicklas, genetista: "El bebé KJ haría historia con este tratamiento genético"