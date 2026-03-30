Martín Salinas, el rawsino que creó una escuelita de fútbol mixto para sacar a los chicos de la calle: "Somos formativos, no competitivos"

Martín Salinas le dio rienda suelta a un proyecto que un año más sigue vigente: su escuelita de fútbol. La historia detrás del proyecto.

Hace poco más de tres años, Martín Salinas, un joven de Rawson que se encuentra haciendo el profesorado de educación física vio en su barrio la carencia de espacios donde se contuvieran a las infancias con propuestas que les permita desarrollar habilidades y sacarlos de las calles. En vez de quedarse solo en la observación, el joven decidió apostar por más y fue así que creó su Escuelita de Fútbol Mixto “Hat-trick”.

El espacio que funciona como una escuelita formativa y no competitiva, lo que destaca Martín como algo a considerar, funciona desde el 2023 en el Barrio Sarmiento. “El principal objetivo es que todos los chicos y chicas puedan aprender sobre el deporte y formarlos como jugadores y persona, por eso trabajamos mucho lo socio-afectivo”, comentó el joven en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Para Martín es valioso poder crear y mantener un espacio donde las infancias del barrio y alrededores puedan desarrollarse a nivel personal, abordando el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la disciplina, la empatía y el cero prejuicio por medio de una pelota y el trabajo en equipo. La falta del mismo se convirtió en el motivo que le dio rienda suelta al proyecto. Al respecto, el rawsino detalla: “Elegí esta zona porque está cerca de mi domicilio, lo que me permite estar más cerca del día a día del proyecto y, además, muchos chicos del barrio no contaban con un espacio así para practicar deporte, aunque también queremos llegar a niños de otras zonas de San Juan”.

image Si bien la escuelita está enfocada en la enseñanza de fútbol, tanto Martín como quienes lo acompañan en el proyecto pretenden llegar a las infancias que deseen aprender, compartir y crecer tanto en el ámbito personal como en el desarrollo deportivo, siendo la pelota y el juego una excusa para el desarrollo físico y emocional de los niños y niñas que asisten.

La particularidad de Hat-trick es que desde sus inicios se estableció como una escuela mixta, recibiendo a niños y niñas desde los 3 hasta los 15 años. Este detalle no es menor, ya que el cuidado hacia la otra persona es uno de los valores que más presencia tiene en los encuentros que realizan cada semana.