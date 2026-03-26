Meningitis en San Juan: Salud descartó casos tras alarma en Jáchal

El Ministerio de Salud confirmó que no hay casos de meningitis en San Juan tras rumores en Jáchal que generaron temor en una escuela.

La falsa alarma por meningitis en Jáchal generó preocupación en la comunidad educativa.

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El Ministerio de Salud de San Juan llevó tranquilidad a la población tras la viralización de rumores sobre meningitis en Jáchal. Confirmaron que no se registraron casos en las últimas 48 horas, ni en el sistema público ni privado, descartando cualquier brote en la provincia.

Meningitis descartada en Jáchal El comunicado oficial también aclaró que no existen pacientes con diagnóstico compatible con meningitis en el Hospital San Roque de Jáchal, desmintiendo las versiones que circularon en las últimas horas.

La preocupación se había originado en la Escuela General San Martín, donde surgieron versiones sobre posibles contagios. Incluso, ante la incertidumbre, las autoridades decidieron desalojar el edificio y realizar una desinfección preventiva, lo que incrementó la alarma entre padres y alumnos.

Con el correr de las horas, se confirmó que una docente había estado enferma, pero no se trataba de meningitis, descartando así cualquier riesgo sanitario.

Cómo se generó la falsa alarma El episodio se propagó rápidamente en la comunidad de Jáchal, donde inicialmente se habló de un caso, luego de dos alumnas afectadas e incluso de un cuadro grave, lo que generó temor generalizado y especulación.