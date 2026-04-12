"Merienda con historia", la interesante invitación de Rawson para conocer las maravillas del Dique Bello

La actividad, que consiste en una caminata recorriendo la naturaleza del Dique Bello, se realizará el próximo 19 de abril. Todos los detalles.

Una de las acciones de la actual gestión de la Municipalidad de Rawson es la puesta en valor del Dique Bello, un espacio que durante la década del 70 fue muy popular, ostentando un impresionante espejo de agua en el límite de 9 de Julio y el departamento del sur. Con el paso de los años el dique desapareció y durante mucho tiempo su existencia fue ignorado incluso por gran parte de la población sanjuanina. Ahora, con actividades y propuestas para toda la familia la intención es recuperar la riqueza histórica y natural del espacio.

image En ese contexto, el próximo 19 de abril se realizará la “Merienda con historia en el Dique Bello”, una propuesta que invita a compartir una experiencia diferente en contacto con la naturaleza, conociendo de primera mano la flora y la fauna del lugar. La actividad, destinada a todas las familias, contemplará además juegos recreativos para el entretenimiento de los más pequeños.

Durante el recorrido quienes asistan podrán tomar contacto además con las esculturas de animales autóctonos realizadas por el área creativa municipal que se inauguraron sobre el Sendero Interpretativo El Humedal en diciembre del año pasado.

image Cabe destacar que se trata de una caminata de dificultad baja, siendo un sendero ideal para pequeños y adultos; y contará con el acompañamiento de guías que brindarán información sobre la historia y riqueza del sector. Al finalizar el recorrido se compartirá una merienda campestre.

Cómo ser parte de la Merienda con historia en el Dique Bello Desde la Municipalidad de Rawson informaron que se trata de una actividad arancelada (se costea el valor de la merienda), teniendo un precio de 4.000 pesos. La merienda incluye facturas, semitas, tortitas, sándwich de jamón y queso, jugo natural, agua sin gas e infusiones.