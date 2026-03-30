Mucho calor en San Juan, el pronóstico del tiempo para este lunes 30 de marzo

San Juan inicia la semana con condiciones típicamente otoñales pero con temperaturas elevadas, casi veraniegas. Para este lunes 30 de marzo, se prevé una jornada calurosa, con una temperatura máxima que alcanzará los 35°C y una mínima de 23°C.

Durante el día, el cielo se presentará ligeramente a parcialmente nublado. En horas de la mañana, la temperatura rondará los 25°C, mientras que por la tarde se registrará el pico máximo. Hacia la noche, se espera que el termómetro descienda a los 31°C.

En cuanto al viento, provendrá del sector sur por la mañana con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h. Por la tarde y la noche, se prevé una leve rotación hacia el sudeste, con intensidades menores, entre 13 y 22 km/h.

Para los próximos días, el pronóstico indica una leve disminución de las temperaturas máximas. El martes será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 36°C, mientras que desde el miércoles se espera un descenso, con valores que se ubicarán entre los 27°C y 29°C hacia el fin de semana.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn30032026 El pronóstico del tiempo del lunes 30 de marzo de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.