MUPA prepara su inauguración oficial: lanzaron su sitio web y abrieron su cuenta de Instagram

Un nuevo espacio cultural y expositivo está cada vez más cerca de abrir sus puertas. Se trata de MUPA, un proyecto que avanza en los preparativos finales para su inauguración oficial y que ya puso en funcionamiento sus principales plataformas digitales para conectar con la comunidad.

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A través del lanzamiento de su sitio web oficial (mupa.ar) y la habilitación de su cuenta institucional en Instagram, la iniciativa comenzó a difundir sus primeras novedades, su propuesta conceptual y la trastienda de los trabajos previos al corte de cinta.

La puesta en marcha del portal web mupa.ar busca consolidar un punto de acceso directo para los visitantes, donde se podrá consultar la agenda de actividades, el cronograma de muestras, los horarios de visita y las vías de contacto institucionales.

Por su parte, la llegada a Instagram responde a la estrategia de generar un canal dinámico y cercano con el público. A través de las redes sociales, la institución compartirá avances del montaje de las salas, novedades sobre el patrimonio a exhibir e información clave sobre la fecha de apertura y la convocatoria para las primeras jornadas abiertas al público.

Con esta combinación de presencia física y herramientas digitales, MUPA busca posicionarse como un nuevo punto de referencia para la cultura, la divulgación y el encuentro ciudadano.

Cronología de una obra clave para la cultura local

La historia edilicia comenzó en 2013 con los primeros trabajos de construcción de la estructura original. Sin embargo, en 2015 el proyecto sufrió una paralización total debido a complejas dificultades de índole estructural e institucional que interrumpieron el avance de los trabajos.

Entre 2018 y 2024, la provincia impulsó nuevos procesos licitatorios que permitieron destrabar la obra y retomar las tareas hasta dejar la infraestructura constructiva prácticamente concluida hacia fines de 2024.

Ese mismo año marcó el puntapié inicial de la fase museística: el gobernador Marcelo Orrego aprobó de manera integral el guion museológico presentado, dando luz verde a la etapa enfocada en los contenidos y la arquitectura interior de las salas.

En 2025 se dio un paso administrativo clave con la creación del Fideicomiso formal para la ejecución del proyecto y la gestión eficiente de sus recursos. Este hito dio paso al período 2025-2026, una etapa enfocada en la producción de contenidos, la museografía interactiva, el diseño de experiencias inmersivas y el montaje técnico de las salas.

El ciclo culminará en 2026 con la inauguración oficial, el corte de cinta y la apertura formal del edificio como un nuevo espacio cultural y educativo para la comunidad.