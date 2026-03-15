    • 15 de marzo de 2026 - 11:21

    Murió conocido abogado sanjuanino

    El Foro de Abogados de San Juan informó el fallecimiento del destacado profesional.

    Tristeza en el ámbito jurídico por el fallecimiento de un conocido abogado.

    Tristeza en el ámbito jurídico por el fallecimiento de un conocido abogado.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ámbito jurídico de la provincia se vio conmovida por la partida de un conocido profesional del derecho. Según difundió el Foro de Abogados de San Juan informó el fallecimiento del Dr. Osvaldo Elías Montiveros, ocurrido este sábado 14 de marzo. La institución destacó su trayectoria profesional como mediador y su aporte a la comunidad jurídica de la provincia.

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    La noticia fue publicada en en las redes oficiales del Foro, donde se recordó la importancia de su labor dentro del ámbito judicial. La partida del Dr. Montiveros fue recibida con pesar en el ámbito jurídico sanjuanino, donde su nombre formaba parte de la vida profesional de la provincia.

    Con este comunicado, el Foro de Abogados reafirmó su tradición de rendir homenaje a quienes han contribuido al fortalecimiento de la profesión y la defensa de los valores jurídicos en la provincia.

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