Obras Sanitarias invirtió más de 2.500 millones de pesos para mejorar la potabilización y suministro de agua en San Juan

Con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos, Obras Sanitarias avanza satisfactoriamente en el Plan de Mejora de Plantas Potabilizadoras , un programa que contempla diversos trabajos en varios puntos de la provincia con un solo objetivo: mejorar la potabilización de agua sin interrumpir el servicio. De esta manera, las mejoras se ejecutaron en las plantas de Marquesado , Jáchal y Valle Fértil, atendiendo cada particularidad.

Cortan un tramo del anillo interno de la Avenida de Circunvalación por trabajos de pavimentación

Desde Obras Sanitarias detallaron que los trabajos fueron realizados por el propio personal de la repartición estatal, rotándose para cumplir los turnos mañana, tarde y noche. De esa manera los equipos técnicos actuaron de manera tal que se pudo garantizar el servicio sin tener que interrumpir el suministro, evitando así una suspensión que podría llegar a afectar a la comunidad.

Cabe destacar que las tareas realizadas representan una renovación de la infraestructura sanitaria, necesaria para el cumplimiento de una correcta prestación del servicio de mayor calidad. La última vez que desde el organismo dependiente del Estado se trabajó en un plan de modernización fue alrededor de cuatro años atrás, cuando en el 2022 se presentó el “Programa de Mejora y Optimización de la producción de agua potable”, donde se detallaron varias tareas con el propósito de brindar mejor calidad del servicio en los departamentos Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía, y norte de Pocito.

Dentro de los trabajos realizados en la planta, se ejecutó la renovación y modernización del sistema del filtrado, componente esencial dentro del proceso de potabilización. Asimismo, se finalizó con los trabajos correspondientes al sistema de floculación (proceso químico clave para reducir la turbidez y eliminar materia orgánica y metales pesados presentes en el agua), siendo fundamental para garantizar la adecuada calidad del agua tratada.

Hubo además renovación en el sistema de compuertas, con la construcción de nuevas, permitiendo mejorar la regulación del ingreso de agua y el funcionamiento integral de la planta.

Las mejoras también consistieron en incorporación de tecnología, orientada a optimizar el proceso de potabilización. Lo positivo de este trabajo puntual es que asegura la calidad del agua incluso cuando se presente una mayor turbidez por toma superficial producto de movimientos del dique o bajadas.

También se intervino en filtros, limpieza de galerías filtrantes, implementación de alertas tempranas de turbiedad, mejoras en iluminación, limpieza de cisternas y reemplazo de bombas.

“En el caso de la Planta de Marquesado, considerada el corazón del Gran San Juan y su zona de influencia, las obras ejecutadas no solo permitieron mejorar procesos mediante la incorporación de nuevos sistemas, sino también realizar tareas de mantenimiento en instalaciones que llevaban años sin intervenciones estructurales. Esto garantiza que la planta no se detenga ante eventuales inconvenientes por deterioro y, al mismo tiempo, incrementa su productividad”, destacaron desde Obras Sanitarias.

Plantas de Jáchal y Valle Fértil

Las tareas no solo se concentraron en Marquesado, sino que el plan de mejora se extendió a otros departamentos.

En las plantas potabilizadoras de Jáchal y Valle Fértil, uno de los principales inconvenientes registrados en el último tiempo está vinculado a las inclemencias climáticas que afectan la provisión de energía. Ante este escenario, se instalaron en las zonas generadores de energía eléctrica, con el objetivo de brindar el servicio pese a las interrupciones de energía que puedan existir.

image

Puntualmente en Jáchal, debido a su ubicación geográfica en zona de cerros y las dificultades de conectividad que ello implicaba, se logró instalar el sistema satelital Starlink, siendo el único servicio que permitió dotar de conectividad a la planta y mejorar su operatividad y monitoreo, siendo una modernización sin precedentes en la zona, facilitando la tarea de los operarios y técnicos de Obras Sanitarias.

Con estas tareas Obras Sanitarias continúa con el compromiso de asegurar la provisión del servicio de agua potable de calidad en cada rincón de San Juan.