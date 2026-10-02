Operativo de esterilización y vacunación de mascotas en el Parque de Rivadavia: fecha, servicios y cómo sacar turno

La Secretaría de Ambiente trasladará el quirófano móvil este martes 6 de octubre al departamento. Habrá castraciones gratuitas, vacunación antirrábica y chipeo de perros.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevará el quirófano de esterilización de mascotas al Parque de Rivadavia. El operativo especial se realizará el martes 6 de octubre, desde las 14:00, con servicios gratuitos para perros y gatos.

La propuesta permitirá a las familias acceder al cuidado de sus animales sin afrontar el costo de estas prestaciones. Así, la atención en territorio vincula la tenencia responsable con el bienestar animal y la calidad de vida de la comunidad.

Además de esterilizaciones, se ofrecerán vacunación antirrábica, desparasitación y colocación de pipetas para caninos y felinos. También se realizará chipeo de perros potencialmente peligrosos.

Para consultar turnos y horarios, las personas interesadas podrán comunicarse al 4305937, de 8:00 a 12:00.

Claves de la tenencia responsable y salud animal La esterilización evita la reproducción no planificada y contribuye a reducir la sobrepoblación de perros y gatos. También ayuda a disminuir las salidas vinculadas a la búsqueda de pareja y los riesgos de extravío o accidentes.