Operativo de esterilización y vacunación de mascotas en el Parque de Rivadavia: fecha, servicios y cómo sacar turno

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevará el quirófano de esterilización de mascotas al Parque de Rivadavia. El operativo especial se realizará el martes 6 de octubre, desde las 14:00, con servicios gratuitos para perros y gatos.
La propuesta permitirá a las familias acceder al cuidado de sus animales sin afrontar el costo de estas prestaciones. Así, la atención en territorio vincula la tenencia responsable con el bienestar animal y la calidad de vida de la comunidad.
Además de esterilizaciones, se ofrecerán vacunación antirrábica, desparasitación y colocación de pipetas para caninos y felinos. También se realizará chipeo de perros potencialmente peligrosos.
Para consultar turnos y horarios, las personas interesadas podrán comunicarse al 4305937, de 8:00 a 12:00.
Claves de la tenencia responsable y salud animal
La esterilización evita la reproducción no planificada y contribuye a reducir la sobrepoblación de perros y gatos. También ayuda a disminuir las salidas vinculadas a la búsqueda de pareja y los riesgos de extravío o accidentes.
En las hembras, puede reducir el riesgo de tumores mamarios y prevenir infecciones uterinas. En los machos, previene tumores testiculares.
La tenencia responsable también requiere alimentación adecuada, agua disponible, controles veterinarios y un entorno seguro. Estas acciones cotidianas favorecen el bienestar de los animales y la convivencia en los barrios.