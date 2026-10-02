Médano de Oro: llega la Expo Elite para celebrar el Día de la Madre con música en vivo, sorteos y gastronomía

El 11 de octubre, el Elite Club , en Médano de Oro, albergará la primera edición de una iniciativa mensual orientada a impulsar los pequeños emprendiemientos.

El Elite Club, en Médano de Oro, será sede de una feria de emprendedores previa al Día de la Madre.

En el marco de los festejos previos al Día de la Madre, Médano de Oro será punto un punto de encuentro para familias y emprendedores sanjuaninos con el lanzamiento de la Expo Elite. El evento tendrá lugar el 11 de octubre desde las 17 en las instalaciones de Elite Club, ubicado en la intersección de Calle Nacional y Alfonso XIII.

La propuesta nace con el objetivo dual de promover el crecimiento de los pequeños proyectos comerciales y ofrecer a la comunidad una alternativa integral de esparcimiento. Según explicó Sabrina Beatrice, organizadora del evento, esta edición marcará el puntapié inicial de un ciclo regular: «La idea es realizar una feria de emprendedores al mes en el predio del Elite Club, comenzando con esta primera fecha en la previa del Día de la Madre para agasajarlas e incentivar a los pequeños emprendimientos», dijo la mujer.

Propuesta para toda la familia en Médano de Oro El predio en esta localidad de Rawson estará acondicionado para que los asistentes disfruten de una jornada distendida al aire libre. La organización dispondrá de mesas y sillas en el espacio verde, e invita a los vecinos a llevar sus propios mates para compartir la tarde. La entrada cuesta $3.000.

A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de diversas actividades y atractivos:

Música y entretenimiento: habrá shows de música en vivo y la presencia permanente de un animador que conducirá las actividades dinámicas de la tarde.

habrá shows de música en vivo y la presencia permanente de un animador que conducirá las actividades dinámicas de la tarde. Premios y sorteos: se realizarán sorteos constantes con regalería y productos aportados por los expositores.

se realizarán sorteos constantes con regalería y productos aportados por los expositores. Oferta gastronómica: se sumará una variada propuesta de comidas y bebidas para el deleite de las familias.

se sumará una variada propuesta de comidas y bebidas para el deleite de las familias. Concurso de stands: para fomentar la estética y la creatividad de la propuesta visual, la organización otorgará un premio al stand mejor decorado del evento. Convocatoria abierta para emprendedores La Expo Elite busca reunir a expositores de múltiples rubros, abarcando moda, accesorios, elementos de decoración, artesanías y gastronomía. Quienes deseen dar a conocer sus productos contarán con un espacio equipado y estacionamiento privado para expositores.