Rawson inauguró la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro

Rawson volvió a convertir a la cultura en un punto de encuentro con la inauguración de la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, que comenzó este viernes en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora. La propuesta, que se extenderá hasta el sábado 3 de octubre, reúne literatura, educación, arte, tecnología y distintas expresiones de la comunidad sanjuanina.

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La apertura estuvo encabezada por el intendente Carlos Munisaga y el vicegobernador Fabián Martín, quienes participaron del tradicional corte de cinta y luego recorrieron los stands instalados en el complejo. También estuvieron presentes funcionarios provinciales y municipales, concejales, docentes, estudiantes, representantes de instituciones y miembros de la comunidad.

Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”, la edición de este año propone que los libros convivan con la identidad, la educación, la tecnología, el arte y las distintas expresiones culturales. La iniciativa busca promover la lectura y generar espacios de encuentro entre escritores, artistas, instituciones educativas y hacedores culturales.

Una feria que busca fortalecer la identidad de Rawson

Durante el acto de apertura, Munisaga destacó la continuidad de una propuesta que, después de 17 ediciones, ya forma parte de la identidad del departamento. “Esta Feria ya está incorporada al sentimiento, al corazón y a la tradición cultural del departamento”, afirmó.

El intendente también resaltó la participación de escuelas, niños y jóvenes, y señaló que la cultura puede funcionar como un espacio para despertar vocaciones y conectar emociones. En ese sentido, vinculó la propuesta con los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial.

“En tiempos donde la inteligencia artificial nos atraviesa y nos desafía, la expresión cultural, los sentimientos y las emociones representan lo más humano que tenemos”, expresó Munisaga.

Por su parte, Fabián Martín valoró que la Feria haya logrado sostenerse a lo largo de los años y consideró que su continuidad permitió transformarla en una política de Estado. Además, destacó la participación de alumnos, docentes, bibliotecas, artistas y escritores.

El vicegobernador también puso el foco en la importancia de promover la lectura y la comprensión, y transmitió el saludo del gobernador Marcelo Orrego.

Reconocimientos a proyectos educativos

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de reconocimientos a proyectos educativos presentados en distintas categorías. Las iniciativas estuvieron vinculadas con temas como educación vial, educación ambiental e identidad comunitaria.

En Nivel Inicial, el primer lugar por el proyecto “Historias que nos enseñan a cuidarnos” fue para la ENI N° 39 Hebe San Martín de Duprat.

En Educación Primaria, la Escuela de Educación Especial Dra. Carolina Tobar García obtuvo el primer puesto con “Historias para cuidar nuestro planeta”, mientras que el segundo lugar fue para la Escuela Antonio de la Torre.

En Educación Secundaria, el primer lugar correspondió a la Escuela Juan Pablo II, por el proyecto “Jóvenes que concientizan, vidas que se cuidan”.

En Educación para Adultos, el primer puesto fue para Pro.P.A.A. Unidad Educativa N° 14, con “Raíces de Rawson: Historias que construyen comunidad”, mientras que el segundo lugar quedó para la Escuela Nocturna Alte. Guillermo Brown – UEPA.

La Feria continúa pese al alerta por Zonda

La programación de la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro continuará durante este viernes y sábado en La Superiora, con conferencias, exposiciones, música, literatura, tecnología y actividades destinadas a diferentes edades.

La jornada se desarrolla además en medio del alerta naranja por viento Zonda vigente para San Juan. Según se informó, las actividades continúan con normalidad debido a que el complejo cuenta con infraestructura para el resguardo de los asistentes.

Desde la organización solicitaron mantenerse atentos a los canales oficiales de la Municipalidad de Rawson, donde se informará cualquier eventual suspensión o reprogramación de las actividades.