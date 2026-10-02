La UNSJ suma Higiene y Seguridad Laboral y abrirá dos nuevas carreras en 2027

La Universidad Nacional de San Juan ampliará su oferta académica en 2027 con dos propuestas vinculadas a un área que atraviesa prácticamente todas las actividades productivas: la prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo.

Escuela Industrial comprometida con la inclusión: alumnos fabricaron regatones para bastones de no videntes

Las dos universidades suspenden las actividades desde las 13 por el viento Zonda

El Consejo Superior aprobó la creación de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral y de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción , ambas bajo la órbita de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD). La novedad más importante es que las dos carreras serán dictadas a distancia , lo que permitirá cursarlas sin necesidad de asistir diariamente a la sede universitaria.

El sitio oficial que la FAUD habilitó para la nueva cohorte 2027 ya anticipa las características básicas de las dos propuestas.

La Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral tendrá una duración de cuatro años , mientras que la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción se extenderá durante dos años . En ambos casos, la modalidad será a distancia.

La modalidad representa uno de los aspectos más relevantes del lanzamiento, porque abre la posibilidad de acceder a estas carreras tanto a estudiantes del Gran San Juan como de departamentos alejados e incluso de otras provincias.

Qué formación ofrecerán

Las carreras estarán orientadas a la prevención de riesgos laborales, la seguridad de los trabajadores y el análisis de las condiciones en los ambientes de trabajo. En el caso de la tecnicatura, el enfoque estará específicamente vinculado con la industria de la construcción.

La UNSJ ya cuenta con antecedentes de formación en este campo. La tecnicatura que históricamente ofreció la FAUD prepara profesionales para colaborar en la evaluación de factores de riesgo, verificar condiciones de instalaciones, equipos y herramientas, participar en programas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales y acompañar el cumplimiento de normas de seguridad laboral.

La nueva oferta para 2027 amplía ese recorrido con una Licenciatura, incorporando así una alternativa de grado completa dentro de la universidad pública sanjuanina.

Todavía no abrieron las inscripciones

Por ahora, la FAUD anticipó el “Lanzamiento Cohorte 2027”, pero todavía no publicó una fecha concreta para el inicio de las inscripciones ni difundió en el micrositio los planes de estudio completos, requisitos de ingreso o cronograma académico.

Lo que sí está habilitado es un formulario para que las personas interesadas puedan registrarse y recibir novedades. Allí deben ingresar nombre y apellido, correo electrónico, teléfono, provincia y municipio o departamento.

Toda la información oficial y las próximas actualizaciones estarán disponibles en: Sitio oficial de Higiene y Seguridad de la FAUD-UNSJ

Una propuesta con alcance más amplio

La incorporación de estas dos carreras también responde a una demanda creciente de perfiles vinculados con la prevención y el cumplimiento de normas de seguridad en distintos sectores productivos.

La propia UNSJ viene fortaleciendo esta área: en 2026 puso en marcha un programa interno de formación en Higiene y Seguridad Laboral destinado a su personal, con contenidos orientados a promover prácticas de trabajo más seguras.

Con la apertura prevista para 2027, la universidad dará ahora un paso más y ofrecerá una tecnicatura y una licenciatura completas, ambas a distancia, ampliando las posibilidades de formación para quienes quieran especializarse en prevención de riesgos y seguridad laboral.