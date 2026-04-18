Paso Agua Negra habilitado hoy: horarios y recomendaciones clave

El Paso Agua Negra está habilitado este 18 de abril de 09 a 17. Autoridades piden precaución y respetar normas de tránsito en ruta.

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El Paso Agua Negra se encuentra habilitado este sábado 18 de abril, según informó el Gobierno de San Juan. El corredor internacional funciona con horario restringido y recomendaciones para conductores.

Paso Agua Negra: estado y horario de circulación Desde el Ministerio de Gobierno detallaron que el Paso Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, está habilitado para circular de 09:00 a 17:00 horas. Se trata de una conexión clave entre Argentina y Chile, utilizada por turistas y transportistas.

Las autoridades recomendaron a quienes transiten por la zona hacerlo con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución durante todo el recorrido, debido a las características del camino de montaña.

Además, se recordaron los principales números de contacto ante cualquier eventualidad, incluyendo el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional (0800-222-6272) y dependencias de Gendarmería Nacional en la zona. También se encuentra disponible asistencia sanitaria en el Hospital Tomás Perón de Rodeo.