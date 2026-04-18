    • 18 de abril de 2026 - 09:09

    Paso Agua Negra habilitado hoy: horarios y recomendaciones clave

    El Paso Agua Negra está habilitado este 18 de abril de 09 a 17. Autoridades piden precaución y respetar normas de tránsito en ruta.

    Conocé el estado del Paso de Agua Negra
    Conocé el estado del Paso de Agua Negra

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    El Paso Agua Negra se encuentra habilitado este sábado 18 de abril, según informó el Gobierno de San Juan. El corredor internacional funciona con horario restringido y recomendaciones para conductores.

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    Desde el Ministerio de Gobierno detallaron que el Paso Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, está habilitado para circular de 09:00 a 17:00 horas. Se trata de una conexión clave entre Argentina y Chile, utilizada por turistas y transportistas.

    Las autoridades recomendaron a quienes transiten por la zona hacerlo con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y extremar la precaución durante todo el recorrido, debido a las características del camino de montaña.

    Además, se recordaron los principales números de contacto ante cualquier eventualidad, incluyendo el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional (0800-222-6272) y dependencias de Gendarmería Nacional en la zona. También se encuentra disponible asistencia sanitaria en el Hospital Tomás Perón de Rodeo.

    Para quienes necesiten comunicarse con Chile, se indicó que deben marcar el prefijo internacional (+56) seguido del código de área o número celular correspondiente, facilitando así la conectividad en la región fronteriza.

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