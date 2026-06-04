    • 4 de junio de 2026 - 07:58

    Advierten que una falla en el sistema SUBE afectó el boleto escolar gratuito en San Juan y generó reclamos de los usuarios

    Usuarios denunciaron que durante este miércoles se les cobró la tarifa completa al viajar en colectivo pese a contar con el beneficio estudiantil.

    SUBE.

    SUBE.

    Foto:

    Una falla técnica vinculada al sistema SUBE provocó este miércoles y jueves inconvenientes en la aplicación del boleto escolar en San Juan y generó numerosos reclamos por parte de estudiantes que utilizaron el transporte público.

    Leé además

    Neblina.

    ¿La neblina será nuevamente protagonista? Así estará el tiempo en San Juan este jueves 4 de junio
    relatos del dolor, la desesperacion y el pedido, tres voces que se unieron en la lucha contra la violencia de genero

    Relatos del dolor, la desesperación y el pedido, tres voces que se unieron en la lucha contra la violencia de género

    Por Celeste Roco Navea

    Según reportaron usuarios en distintos puntos de la provincia, al momento de abonar el viaje el sistema no reconoció el beneficio estudiantil y descontó el valor total del pasaje. La situación se repitió en varias líneas y despertó preocupación entre quienes dependen diariamente del colectivo para asistir a clases.

    Ante las consultas, desde la Dirección de Coordinación de RedTulum explicaron que el problema estaría relacionado con una actualización realizada en la plataforma SUBE, lo que habría ocasionado errores temporales en la validación de algunos beneficios.

    Las autoridades aclararon que el boleto escolar continúa vigente y que no se modificaron ni los requisitos ni las condiciones para acceder al descuento. En ese sentido, pidieron tranquilidad a los usuarios y señalaron que se trabaja para normalizar el funcionamiento del sistema.

    Además, remarcaron que los horarios habilitados para utilizar el beneficio se mantienen sin cambios y descartaron cualquier alteración en la política tarifaria destinada a estudiantes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcha Ni Una Menos 2026. Foto: Diario de Cuyo

    Masiva marcha de Ni Una Menos en San Juan: lágrimas, el recuerdo de quienes no están y abrazos por la causa

    Marcelo Orrego encabezó el acto de entrega de audífonos y anteojos. 

    Marcelo Orrego entregó audífonos y anteojos a más de 100 sanjuaninos: la inversión superó los $48 millones

    Una nueva marcha por Ni Una Menos se realizará también en las calles sanjuaninas. 

    Ni Una Menos: en San Juan y en todo el país habrá marchas en medio de la conmoción por los crímenes recientes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios

    Apoyo escolar gratuito en San Juan: abren las inscripciones para estudiantes secundarios