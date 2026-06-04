Advierten que una falla en el sistema SUBE afectó el boleto escolar gratuito en San Juan y generó reclamos de los usuarios

Usuarios denunciaron que durante este miércoles se les cobró la tarifa completa al viajar en colectivo pese a contar con el beneficio estudiantil.

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Una falla técnica vinculada al sistema SUBE provocó este miércoles y jueves inconvenientes en la aplicación del boleto escolar en San Juan y generó numerosos reclamos por parte de estudiantes que utilizaron el transporte público.

Según reportaron usuarios en distintos puntos de la provincia, al momento de abonar el viaje el sistema no reconoció el beneficio estudiantil y descontó el valor total del pasaje. La situación se repitió en varias líneas y despertó preocupación entre quienes dependen diariamente del colectivo para asistir a clases.

Ante las consultas, desde la Dirección de Coordinación de RedTulum explicaron que el problema estaría relacionado con una actualización realizada en la plataforma SUBE, lo que habría ocasionado errores temporales en la validación de algunos beneficios.

Las autoridades aclararon que el boleto escolar continúa vigente y que no se modificaron ni los requisitos ni las condiciones para acceder al descuento. En ese sentido, pidieron tranquilidad a los usuarios y señalaron que se trabaja para normalizar el funcionamiento del sistema.