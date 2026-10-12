    • 12 de octubre de 2026 - 12:32

    Pedido de solidaridad: un refugio de animales apela a la comunidad para alimentar a 38 mascotas rescatadas

    Se trata del Hogar de Trásito Chiquita que alberga a 8 perros y 30 gatos que fueron abandonados, y que necesita de la solidaridad de los sanjuaninos.

    El Hogar de Tránsito Chiquita alberga actualmente a 30 gatos y a 8 perros que fueron abandonados.

    El Hogar de Tránsito Chiquita alberga actualmente a 30 gatos y a 8 perros que fueron abandonados.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La situación económica y el abandono animal vuelven a golpear a las agrupaciones proteccionistas de San Juan. En esta oportunidad, el Hogar de Tránsito Chiquita apela a la solidaridad de la gente y pide ayuda con alimento y abrigo para los 30 gatos y 8 perros que actualmente se encuentran bajo su cuidado y resguardo.

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    La diaria tarea de alimentar a casi cuarenta animales rescatados de la calle representa una logística exigente y un costo financiero constante. Según indicaron desde el refugio, los recursos con los que cuentan en la actualidad apenas alcanzan para cubrir un período acotado: 'Lamentablemente, el alimento que conseguimos nos dura aproximadamente una semana, una semana y media o, como mucho, dos semanas. Por eso necesitamos de la colaboración de todos para poder seguir alimentándolos y cuidándolos como se merecen".

    La falta de un stock estable pone en riesgo el plato diario de los caninos y felinos que han encontrado en este hogar de tránsito una segunda oportunidad tras situaciones de vulnerabilidad o maltrato.

    Manta, colchones y alimento: ¿cómo colaborar?

    Para afrontar esta emergencia, desde el Hogar de Tránsito Chiquita señalaron que toda contribución es valiosa y necesaria. La comunidad puede sumarse a la causa mediante distintas modalidades de ayuda:

    • Donación de alimento e insumos: alimento balanceado para perros y gatos (todas las edades y marcas). Alimentos no perecederos que contribuyan a la dieta diaria de los animales (arroz, fideos, lentejas, polenta, ect.).
    • Colchones, mantas y abrigos: insumos clave para armar las camas y resguardar a las mascotas del frío y las inclemencias del tiempo.

    Para coordinar la entrega física de alimento o insumos, se puede contactar directamente al número: 2644115896

    • Aporte económico voluntario: quienes no dispongan de insumos físicos pero deseen colaborar monetariamente, pueden realizar una transferencia bancaria o por billetera virtual. Los fondos recaudados se destinan exclusivamente a la compra de bolsas de alimento balanceado para los 38 residentes.
    • Alias de Mercado Pago: hogar.chiquuita.mp (también figura como Hogar.Chiquita.MP).

    Desde la organización remarcaron que el objetivo final va más allá del alimento cotidiano: se busca darles una calidad de vida digna mientras esperan ser adoptados por una familia responsable.

    "Cada aporte, por pequeño que parezca, significa muchísimo para ellos. Cada ayuda cuenta. Para ellos, significa todo", enfatizaron los voluntarios, al tiempo que agradecieron por adelantado la empatía y la generosidad de la sociedad sanjuanina para seguir cambiando vidas.

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