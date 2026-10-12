Pedido de solidaridad: un refugio de animales apela a la comunidad para alimentar a 38 mascotas rescatadas

Se trata del Hogar de Trásito Chiquita que alberga a 8 perros y 30 gatos que fueron abandonados, y que necesita de la solidaridad de los sanjuaninos.

El Hogar de Tránsito Chiquita alberga actualmente a 30 gatos y a 8 perros que fueron abandonados.

La situación económica y el abandono animal vuelven a golpear a las agrupaciones proteccionistas de San Juan. En esta oportunidad, el Hogar de Tránsito Chiquita apela a la solidaridad de la gente y pide ayuda con alimento y abrigo para los 30 gatos y 8 perros que actualmente se encuentran bajo su cuidado y resguardo.

Pedido de solidaridad contra el tiempo La diaria tarea de alimentar a casi cuarenta animales rescatados de la calle representa una logística exigente y un costo financiero constante. Según indicaron desde el refugio, los recursos con los que cuentan en la actualidad apenas alcanzan para cubrir un período acotado: 'Lamentablemente, el alimento que conseguimos nos dura aproximadamente una semana, una semana y media o, como mucho, dos semanas. Por eso necesitamos de la colaboración de todos para poder seguir alimentándolos y cuidándolos como se merecen".

La falta de un stock estable pone en riesgo el plato diario de los caninos y felinos que han encontrado en este hogar de tránsito una segunda oportunidad tras situaciones de vulnerabilidad o maltrato.

Manta, colchones y alimento: ¿cómo colaborar? Para afrontar esta emergencia, desde el Hogar de Tránsito Chiquita señalaron que toda contribución es valiosa y necesaria. La comunidad puede sumarse a la causa mediante distintas modalidades de ayuda:

Donación de alimento e insumos: alimento balanceado para perros y gatos (todas las edades y marcas). Alimentos no perecederos que contribuyan a la dieta diaria de los animales (arroz, fideos, lentejas, polenta, ect.).

alimento balanceado para perros y gatos (todas las edades y marcas). Alimentos no perecederos que contribuyan a la dieta diaria de los animales (arroz, fideos, lentejas, polenta, ect.). Colchones, mantas y abrigos: insumos clave para armar las camas y resguardar a las mascotas del frío y las inclemencias del tiempo. Para coordinar la entrega física de alimento o insumos, se puede contactar directamente al número: 2644115896