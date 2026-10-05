Todos los 5 de ocrubre desde 1932 se celebra este día en el país

Por qué se celebra hoy en la Argentina el Día del Camino y el de la Seguridad Vial

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Cada 5 de octubre se celebra en Argentina el Día del Camino y de la Seguridad Vial, una fecha que busca destacar la importancia de las rutas y caminos para la integración de las comunidades, además de promover la educación vial y el respeto por las normas de tránsito.

La conmemoración tiene su origen en el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, realizado en la Ciudad de Buenos Aires en 1925. En aquel encuentro participaron representantes de distintos países con el objetivo de unificar criterios relacionados con las políticas viales y la circulación. Como resultado, se estableció el 5 de octubre como una fecha destinada a resaltar la relevancia de los caminos en el desarrollo de las naciones.

Años más tarde, el 5 de octubre de 1932, se promulgó la Ley 11.658, que dio origen a la Dirección Nacional de Vialidad. Este hecho marcó un paso importante en la planificación y organización de la red de caminos del país, consolidando una política orientada al crecimiento de la infraestructura vial.

La jornada también es una oportunidad para reconocer la labor de los trabajadores viales, quienes cumplen un rol fundamental en la construcción, mantenimiento y mejora de rutas y caminos en todo el territorio nacional.

Además, el Día del Camino y de la Seguridad Vial busca fortalecer la concientización ciudadana sobre la importancia de una circulación responsable. La fecha promueve el respeto por las normas de tránsito y la educación vial como herramientas clave para prevenir siniestros y mejorar la convivencia en la vía pública.