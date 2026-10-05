    • 5 de octubre de 2026 - 11:34

    Por qué se celebra hoy en la Argentina el Día del Camino y el de la Seguridad Vial

    Todos los 5 de ocrubre desde 1932 se celebra este día en el país

    Por qué se celebra hoy en la Argentina el Día del Camino y el de la Seguridad Vial

    Por qué se celebra hoy en la Argentina el Día del Camino y el de la Seguridad Vial

    Foto:

    Cada 5 de octubre se celebra en Argentina el Día del Camino y de la Seguridad Vial, una fecha que busca destacar la importancia de las rutas y caminos para la integración de las comunidades, además de promover la educación vial y el respeto por las normas de tránsito.

    Leé además

    La 32ª  del Congreso Farmacéutico Argentino se desarrollará en San Juan.

    Inédito: San Juan será sede del Congreso Farmacéutico Argentino con la presencia de 600 profesionales del país

    Por Fabiana Juarez
    Prueba de dactilografía.

    El Poder Judicial dio a conocer la reprogramación de la prueba de Dactilografía suspendida por el viento Zonda

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La conmemoración tiene su origen en el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, realizado en la Ciudad de Buenos Aires en 1925. En aquel encuentro participaron representantes de distintos países con el objetivo de unificar criterios relacionados con las políticas viales y la circulación. Como resultado, se estableció el 5 de octubre como una fecha destinada a resaltar la relevancia de los caminos en el desarrollo de las naciones.

    Años más tarde, el 5 de octubre de 1932, se promulgó la Ley 11.658, que dio origen a la Dirección Nacional de Vialidad. Este hecho marcó un paso importante en la planificación y organización de la red de caminos del país, consolidando una política orientada al crecimiento de la infraestructura vial.

    La jornada también es una oportunidad para reconocer la labor de los trabajadores viales, quienes cumplen un rol fundamental en la construcción, mantenimiento y mejora de rutas y caminos en todo el territorio nacional.

    Además, el Día del Camino y de la Seguridad Vial busca fortalecer la concientización ciudadana sobre la importancia de una circulación responsable. La fecha promueve el respeto por las normas de tránsito y la educación vial como herramientas clave para prevenir siniestros y mejorar la convivencia en la vía pública.

    A lo largo de los años, esta conmemoración se ha transformado en un espacio para reflexionar sobre la seguridad vial y el papel que cumplen las rutas y caminos como ejes fundamentales para la integración de los pueblos y el desarrollo de las comunidades.

    ESTAS EMPRESAS ACOMPAÑAN ESTE DÍA EN SAN JUAN

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los chicos aprendieron sobre Educación Vial en una actividad que organizó la Policía de San Juan.

    Educación Vial: los chicos aprendieron sobre señales y normas de tránsito junto a la Policía de San Juan

    Por Fabiana Juarez
    un poemario reunio a alumnos y escritores para rescatar la devocion por la virgen nina en caucete

    Un poemario reunió a alumnos y escritores para rescatar la devoción por la Virgen Niña en Caucete

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La nueva edición de Trenzando Voluntades resultó un éxito.

    Trenzando Voluntades recaudó 20 kilos de cabello para confeccionar 20 pelucas oncológicas para Fundame

    Por Fabiana Juarez
    Se viene un operativo de esterilización de mascotas y de ecocanje en Rivadavia.

    Rivadavia realiza un operativo especial de salud animal y jornada de Ecocanje en el Parque Municipal

    Por Fabiana Juarez