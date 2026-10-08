    • 8 de octubre de 2026 - 16:42

    Prevención en las escuelas: avanzan con obras de impermeabilización y desagües en el marco del COPRE

    En el marco del COPRE, ya intervinieron 460 establecimientos educativos de la provincia con tareas de limpieza y reparación de techos. El operativo busca prevenir filtraciones ante la llegada de mayores lluvias.

    4cd7369504ae909315cb010bc268b4be_L
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del COPRE, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante un intenso plan de limpieza y mantenimiento de canaletas, desagües y techos en establecimientos educativos de toda la provincia. Las tareas buscan retirar la suciedad acumulada por el paso del tiempo y el viento, y reforzar el aislamiento hidráulico ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

    Leé además

    educacion sismica: este viernes las escuelas de todos los turnos pondran a prueba sus planes de evacuacion

    Educación sísmica: este viernes las escuelas de todos los turnos pondrán a prueba sus planes de evacuación
    salto la banca en la quiniela de san juan: con que numero fue

    Saltó la banca en la Quiniela de San Juan: con qué número fue

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El operativo, que se ejecuta de manera sostenida desde 2024, arroja importantes cifras en lo que va de 2026: ya se intervinieron 292.000 metros cuadrados de techos y canaletas con labores de limpieza y se repararon 65.600 metros cuadrados de membranas en un total de 460 escuelas sanjuaninas.

    Mantenimiento preventivo frente a la temporada de lluvias

    Desde la cartera provincial explicaron que se trata de una estrategia de mantenimiento preventivo fundamental para reducir los riesgos de filtraciones y deterioros estructurales en los edificios escolares.

    Estas acciones forman parte del plan de mitigación diseñado para proteger las instalaciones educativas y garantizar condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad de cara a la temporada de mayores precipitaciones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    innovacion en cardiologia: realizaron por primera vez ablaciones complejas en el hospital rawson

    Innovación en cardiología: realizaron por primera vez ablaciones complejas en el Hospital Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fiesta nacional del sol 2026: mas de 300 inscriptos en el sector gastronomico

    Fiesta Nacional del Sol 2026: más de 300 inscriptos en el sector gastronómico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ante el paro de colectivos, qué pasara con las clases en San Juan

    Paro de colectivos: qué pasará con las clases en San Juan durante el segundo día de la medida

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ricardo Salvá - ATAP.

    Paro de colectivos en San Juan: los empresarios advierten que no pueden afrontar el aumento a los choferes

    Por Redacción Diario de Cuyo