Prevención en las escuelas: avanzan con obras de impermeabilización y desagües en el marco del COPRE

En el marco del COPRE, ya intervinieron 460 establecimientos educativos de la provincia con tareas de limpieza y reparación de techos. El operativo busca prevenir filtraciones ante la llegada de mayores lluvias.

En el marco del COPRE, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante un intenso plan de limpieza y mantenimiento de canaletas, desagües y techos en establecimientos educativos de toda la provincia. Las tareas buscan retirar la suciedad acumulada por el paso del tiempo y el viento, y reforzar el aislamiento hidráulico ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

El operativo, que se ejecuta de manera sostenida desde 2024, arroja importantes cifras en lo que va de 2026: ya se intervinieron 292.000 metros cuadrados de techos y canaletas con labores de limpieza y se repararon 65.600 metros cuadrados de membranas en un total de 460 escuelas sanjuaninas.

Mantenimiento preventivo frente a la temporada de lluvias Desde la cartera provincial explicaron que se trata de una estrategia de mantenimiento preventivo fundamental para reducir los riesgos de filtraciones y deterioros estructurales en los edificios escolares.