    • 3 de julio de 2026 - 09:43

    Profundo pesar por el fallecimiento del sanjuanino Elio De la Fuente, Veterano de la Guerra de Malvinas

    El héroe de la patria se encargó en vida de llevar bien alto la defensa por soberanía de las Islas.

    Profundo pesar por el fallecimiento Elio De la Fuente, Veterano de la Guerra de Malvinas de San Juan

    Profundo pesar por el fallecimiento Elio De la Fuente, Veterano de la Guerra de Malvinas de San Juan

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    La comunidad de San Juan lamenta por estas horas la pérdida del Suboficial Mayor Aeronáutico VGM (RE) Elio De la Fuente, quien falleció el 30 de junio en la provincia tras atravesar una dura enfermedad. Su partida deja un profundo vacío tanto en sus seres queridos como en el ámbito de las fuerzas armadas, donde dejó una huella imborrable por su profesionalismo y su servicio a la patria.

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    La trayectoria militar de De la Fuente comenzó a gestarse desde muy joven, cuando decidió ingresar a la Escuela de Mecánica de la Armada el 31 de enero de 1975. Tras completar su formación inicial, egresó el 31 de diciembre de 1978 con el grado de Cabo Primero, integrando la Promoción XXIX de Aspirantes Navales.

    Su compromiso con la soberanía nacional quedó sellado de manera definitiva en 1982. Como parte de la dotación de la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, participó activamente en el conflicto bélico por las Islas Malvinas, una experiencia que lo marcó para siempre y lo unió al selecto grupo de héroes que defendieron el territorio argentino.

    Posteriormente, cuando la Tercera Escuadrilla cesó su actividad en 1986, fue trasladado a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Ataque. Allí se desempeñó como un destacado motorista y continuó escalando en la estructura militar hasta culminar su carrera con el máximo grado de Suboficial de Unidad.

    A lo largo de toda su carrera profesional, cumplió con distinción cada uno de los cursos aplicativos exigidos por la Armada Argentina. Su capacidad técnica y de liderazgo lo llevó a ser designado ante la Misión Naval Argentina de Instrucción en la República del Paraguay, representando al país en el ámbito internacional.

    De la Fuente y otros VGM en el Monte Longdon, uno de los sitos donde se libró batalla en Malvinas.

    De la Fuente y otros VGM en el Monte Longdon, uno de los sitos donde se libró batalla en Malvinas.

    En el año 2018, De la Fuente y un grupo de VGM viajó a las Islas Malvinas, lo que significó cerrar un ciclo personal que significaba regresar al lugar donde luchó y rendir homenaje a los héroes en el cementerio de Darwin.

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