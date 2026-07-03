El detrás de la odisea de la semita más grande del mundo: más de 100 involucrados, pruebas piloto y una propuesta de 700 kilos

Este domingo 5 de julio se llevará a cabo la tercera edición de la Fiesta Provincia del Pan y la Semita en Rawson , un evento que combina gastronomía, cultura e identidad local que cada año crece y se consolida. Sin duda uno de los principales atractivos será la elaboración de la semita más grande del mundo, un desafío asumido por la Academia Culinaria Grandchef, quienes estarán bajo la coordinación de Mauricio Tereszko. En la previa, cómo son los preparativos para el gran acontecimiento.

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Conforme explicó el propio chef sanjuanino en contacto con DIARIO DE CUYO, hace más de tres meses se viene desarrollando el proyecto, que surgió con la idea y una vez que fue tomando forma se fueron diagramando las acciones, proporciones y el paso a paso para una elaboración épica. “Estoy abocado a lo sanjuanino, a lo nuestro. Desde que me metí en la gastronomía siempre le di mi enfoque resaltando a San Juan, y creo que no hay alimento o preparación más sanjuanina que la semita. Es noble, icónica y pese a ser fácil de preparar, salís de la provincia y no existe” , destacó el profesional de la cocina.

La particularidad de la propuesta es que durante toda la jornada vecinos y visitantes podrán seguir en vivo cada etapa del proceso de elaboración, desde el amasado hasta la cocción final, formando parte de un acontecimiento histórico para la gastronomía sanjuanina.

Si bien el día más importante será el domingo, la previa se vive con mucha intensidad. Cálculo de proporciones y pruebas piloto son parte de los preparativos.

Conforme explicó el chef Tereszko, los ingredientes y las proporciones a utilizar serán:

500 kilos de harina

250 litros de agua mineral

100 kilos de grasa para los chicharrones (que se harán en el momento)

6 kilos de levadura

6 kilos de sal

4.000 kilos de leña para el horneado

Se pretende elaborar una semita de unos 8 metros de diámetro y se destinará toda la jornada para su elaboración y cocción.

El grupo que estará detrás de la preparación concentrará a las 7 de la mañana en el Predio Gaucho José Dolores y de no mediar contratiempos a las 8 iniciarán con el fuego para los chicharrones, dando inicio a la travesía culinaria.

“Calculamos que la masa nos va a llevar como dos horas y media y estimamos sobre le mediodía tener la semita lista. La dejaremos reposar una hora para el horneado y de ahí al horno. Estimamos que sobre las 16:30 estaremos sacando del horno la semita”, destacó el profesional.

Para acertar al sabor y la textura de la semita, en la academia han estado realizando pruebas piloto. La más reciente fue una preparación de alrededor de un metro la semana pasada. “Eso nos ayudó para tener una noción de la estructura. Es una de ingeniería que se nos fue ocurriendo”, precisó.

Un detalle no menor es que detrás de la preparación habrá unas 100 personas, entre alumnos de la academia y colaboradores que de manera voluntaria se comunicaron con Mauricio para ser parte de la aventura.

“Es algo que quedará en la historia. No se va a hacer otra vez”, reflexionó Mauricio Tereszko.

Se estima que la prepración final estará rondando los 700 kilos. Una vez que la semita salga del horno y se lleve todos los aplausos, se compartirá entre los presentes. Por su parte, lo que sobre será donado a instituciones que se ubican en Médano de Oro, como comedores, escuelas hogar, escuelas albergues y similares, para que puedan disfrutarla durante el desayuno y la merienda del lunes.

El dato sobre la Fiesta Provincial del Pan y la Semita

El evento se realizará este domingo 5 de julio de 10 a 18 horas en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro, Rawson. La entrada es libre y gratuita.

En el evento habrá patrio gastronómico con stand de productos regionales y elaboradores locales, paseo de artesanos y emprendedores, y una peña cultural y artística con presencia de músicos y academias departamentales y provinciales.