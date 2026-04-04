Puzzle Club San Juan, la propuesta de una joven sanjuanina para conectar por medio del juego sin pantallas que despierta pasiones

Puzzle Club San Juan nace con el propósito de generar algo distinto en la provincia, obligando a dejar las pantallas a un lado y a conectar con el otro. Así lo cranearon Victoria Manresa, de 26 años, y su pareja Agustín Godoy de 30 años, quien la acompaña en esta aventura. Con cuatro eventos realizados, uno más exitoso que el anterior, las proyecciones de la joven sanjuanina son más que ambiciosas e interesantes.

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El proyecto comenzó a desarrollarse en diciembre del 2025. Victoria veía que las casas de juegos eran muy populares en Buenos Aires y grandes ciudades, pero en la provincia no existía esa opción, o la menos ella no las encontraba. “De chica armaba muchos rompecabezas . Nací en los ‘90, en la época de la transición entre la tecnología y lo que había en ese momento. Con mi hermano nos criamos a base de juegos de mesa, pero luego me distancié por la cuestión tecnológica y hace poco me volví a reconectar, y de ahí surge la idea de hacer estos eventos”, comenta la joven en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El puzzle, o rompecabezas, fue elegido debido a su simpleza, a su accesibilidad con instrucciones básicas y porque se trata de un juego de mesa intergeneracional, que lo puede comprender cualquier persona sin importar su edad. Incluso durante el primer encuentro se sorprendieron a ver a una bisabuela con su pequeño bisnieto compartiendo la actividad, algo que sin duda renovó las ganas de continuar.

Con la intención de generar un espacio de encuentro se programó el primer evento para el 24 de enero de este año. Por medio de redes sociales comenzaron a darle difusión y tuvo una participación de 20 personas. Lo que hasta ese momento Victoria no sabía es que a medida que los encuentros se fueran sucediendo, el interés de parte del público sanjuanino iba a ser mayor.

Buscando distintos escenarios que se adapten a lo que requerían los eventos los creadores del club se toparon con algo que no habían previsto, y era un mayor interés de los sanjuaninos en participar. A los que habían estado durante el primer torneo se sumaron nuevos curiosos, llevando a que la última competencia tuviera una participación de unas 400 personas. “Se está armando una comunidad muy linda. Incluso muchos ya se están haciendo amigos y eso nos agrada”, reflexionó la joven.

El desafío de armar un rompecabezas, entre la competencia y la recreación

Los encuentros se realizan en el marco de un torneo. Los interesados se pueden anotar en la categoría competencia como en la recreativa. Cada una de ellas presenta características diferentes.

“Hay un desafío de tiempos para quienes quieren competir; y un ambiente más relajado para quienes tengan ganas de compartir, charlar, hacer algo distinto entre familia y amigos”, destacó Victoria.

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Para ser parte, se pueden inscribir parejas para el armado del puzzle de 500 piezas, o en la modalidad grupo, donde el rompecabezas es de 1.000 piezas. Con un tiempo máximo de tres horas, gana quien complete el desafío en el menor tiempo posible en cada categoría. Si cumplido el tiempo ningún competidor culminó su juego, se da por ganador a quienes tenga la mayor cantidad de piezas encastradas.

Los ganadores se llevan un puzzle de 1.000 piezas como premio, además de un trofeo y todos obtienen un certificado de participación.

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Competencias provinciales y federales, y una casa de juego, las proyecciones de Victoria para el futuro

Con cuatro eventos sobre sus espaldas y la proyección de dos más a realizarse en abril (el 18 y el 25 son las fechas tentativas), las ambiciones de Victoria son mayores. Al respecto comenta: “En el corto plazo me gustaría que el evento sea más grande, con competencias provinciales o estatales, nacionales, donde la gente se lo toma súper enserio. Me encantaría que pueda salir algún ganador de San Juan de esas competencias y eso es hacerlo a través de eventos solo de competencias y eventos grandes, como se arman en otros lugares”.

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De esta manera busca darle un contexto más formal y que el club se sostenga gracias al fanatismo de los seguidores del juego de mesa. Pero eso no es todo lo que espera para el futuro.

La intención de Victoria, en la medida de las posibilidades, es crear una casa de juegos de mesas, donde pueda concretar encuentros y torneos no solo de rompecabezas, sino también de truco, jenga, damas, ludo y todos los juegos de mesas populares existentes.

Los detalles de cada torneo como las fechas, formularios de inscripción y los sitios donde van a desarrollarse se comparten en las redes sociales de Puzzle Club San Juan (@puzzleclubsj)