Qué hacer en Semana Santa en San Juan: propuestas culturales, religiosas y al aire libre

Durante Semana Santa , San Juan ofrecerá una nutrida agenda de actividades turísticas impulsadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte , junto a municipios y prestadores privados. La propuesta incluye experiencias culturales, religiosas, recreativas y gastronómicas que buscan potenciar el desarrollo del sector y generar oportunidades para emprendedores locales.

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Entre las principales actividades se destaca la recepción y bienvenida a turistas en la Peatonal Maestro de América , con intervenciones culturales, música en vivo, danza y degustaciones de productos regionales. También se desarrollará el programa “San Juan sin Barreras”, con circuitos accesibles para personas con discapacidad, y un stand de promoción turística con juegos, sorteos y entrega de información.

En el plano religioso, sobresale el tradicional Vía Crucis – Homenaje a la Santa Cruz , una de las celebraciones más convocantes, con representación de la Pasión de Cristo y música sacra. A esto se suman propuestas como “Raíces Sanjuaninas” , que reúne artistas, productores y gastronomía local .

La música también tendrá su espacio con una nueva edición del ciclo Música clásica por los caminos del vino. El 31 de marzo se presentará Low Dúo en la Bodega Finca Sierras Azules desde las 19 , en una experiencia que combina arte y naturaleza, con entrada libre y gratuita.

Las actividades al aire libre serán otro de los grandes atractivos . Entre ellas se destacan el Ascenso a Sierras Azules, la propuesta “Primera Pesca” y “Viví Punta Negra”, que ofrecerá shows musicales, food trucks y feria de artesanos.

Por su parte, el paraje de la Difunta Correa será nuevamente uno de los puntos centrales, con actividades participativas como “Historias con la Difunta”, donde los promesantes podrán compartir testimonios, además del taller “Agua de Fe” y las tradicionales noches de peñas.

El sitio presenta además una imagen renovada tras la ejecución de obras de infraestructura, que incluyeron nuevas mesas, restauración de parrilleros, un puente peatonal, senderos y espacios verdes. Estas mejoras forman parte de un master plan que contempla múltiples intervenciones para fortalecer la actividad turística y la devoción en Vallecito.

La oferta cultural se completa con funciones en el Teatro del Bicentenario, donde del 2 al 4 de abril se presentarán espectáculos teatrales y musicales, entre ellos “Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”, con música del compositor Alessandro Stradella.

En tanto, el Teatro Sarmiento ofrecerá la obra “El Cristo de los Gitanos”, una propuesta de danza-teatro con raíz flamenca que recorre la vida de Jesús desde una mirada contemporánea.

Finalmente, el Mercado Artesanal contará con horario especial: abrirá el lunes 30 y martes 31 de marzo de 9 a 14, y el sábado 4 de abril de 17 a 21.



Guía completa de actividades en Semana Santa en San Juan