    • 7 de abril de 2026 - 14:15

    ¿Querés aprender oficios? Abren las inscripciones para los cursos en las Aulas Talleres Móviles

    En las mismas se frecen formaciones gratuitas en oficios. Este año estarán instaladas en Barreal, Huaco, San Isidro, Pedernal, Tres Esquinas y Colonia Fiscal.

    Los talleres para aprender oficios comenzarán el 15 de abril. 

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Educación abrió este martes las inscripciones para los cursos de las Aulas Talleres Móviles (ATM), que brindan formación técnica y en oficios a diferentes comunidades de la provincia, de manera gratuita. Las ATM este año estarán ubicadas en distintas localidades de los departamentos Calingasta, Jáchal y Sarmiento. Las clases comenzarán el 15 de abril.

    Leé además

    En el 2025, unos 20.000 estudiantes participaron de los Clubes Ambientales Escolares con el compromiso de trabajar en el cuidado del medio ambiente.

    Clubes Ambientales Escolares: buscan que más de 20.000 chicos sean guardianes del medio ambiente

    Por Fabiana Juarez
    El próximo 11 de abril se realizará un operativo especial de verificación vehicular en el departamento Jáchal.

    La verificación vehicular llegará a Jáchal por la iniciativa oficial de acercar el servicio a zonas alejadas

    Por Fabiana Juarez

    La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que las ATM forman parte de un programa que permite llevar formación de oficios, gratuita y con rápida salida laboral, a jóvenes y adultos mediante unidades equipadas como talleres que se instalan en distintos puntos de la provincia.

    En Calingasta y Jáchal se brindarán cursos de auxiliar montador - electricista domiciliario; operador de informática para administración y gestión; auxiliar mecánico de motores diesel y auxiliar mecánico de motos; gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería, con financiación de fondos mineros.

    En Sarmiento, por su parte, los cursos serán de operador de máquinas para la confección de indumentaria; instalador y reparador de equipos de climatización; y soldador (dos niveles). Estas formaciones fueron gestionadas y serán financiadas en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Sarmiento, en cuya sede también podrá realizarse la inscripción presencial.

    Los requisitos para inscribirse

    • Ser mayor de 18 años
    • Tener la Primaria completa

    Ubicaciones, cursos y links de inscripción

    Instalaciones Domiciliarias

    Auxiliar Montador / Electricista Domiciliario

    Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta, Barreal, departamento Calingasta

    Lunes y miércoles de 18,15 a 21,15

    Link de inscripción AQUÍ

    Informática

    Operador de Informática para Administración y Gestión

    Club Atlético Huaco, Huaco, departamento Jáchal

    Lunes y miércoles de 16 a 20

    Link de inscripción AQUÍ

    Mecánica

    Auxiliar Mecánico de Motores Diesel

    Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

    Martes y jueves de 15,30 a 19,30

    Link de inscripción AQUÍ

    Auxiliar Mecánico de Motos

    Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

    Lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

    Link de inscripción AQUÍ

    Textil

    Operador de Máquinas para la Confección de Indumentaria

    Unión Vecinal de Pedernal, departamento Sarmiento

    Martes y jueves de 14,30 a 19

    Link de inscripción AQUÍ

    Soldadura

    Soldador Básico Nivel 1 y Soldador Nivel 2

    Club Atlético Juventud Unida, Tres Esquinas, departamento Sarmiento

    Nivel 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

    Link de inscripción AQUÍ

    Nivel 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30 (contar con certificado Soldadura Nivel 1)

    Link de inscripción AQUÍ

    Refrigeración

    Instalador y Reparador de Equipos de Climatización

    CIC Colonia Fiscal, departamento Sarmiento

    Grupo 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

    Grupo 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30

    Link de inscripción AQUÍ

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En Jáchal apareció una víbora coral y es la tercera en pocos días. 

    Alerta en Jáchal por el hallazgo de otra víbora en pleno centro: se trataría de una especie muy venenosa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Siguen las tareas en la Avenida Libertador.

    Repavimentación de Av. Libertador: el Gobierno provincial anunció que renovará la carpeta asfáltica en otros 9 kilómetros

    Fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pobreza en la Argentina - Imagen ilustrativa

    La pobreza cayó al 28,2% según el INDEC, pero casi 6 de cada 10 no cree las cifras oficiales, de acuerdo a un sondeo local