¿Querés aprender oficios? Abren las inscripciones para los cursos en las Aulas Talleres Móviles

El Ministerio de Educación abrió este martes las inscripciones para los cursos de las Aulas Talleres Móviles (ATM), que brindan formación técnica y en oficios a diferentes comunidades de la provincia, de manera gratuita. Las ATM este año estarán ubicadas en distintas localidades de los departamentos Calingasta, Jáchal y Sarmiento. Las clases comenzarán el 15 de abril.
La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que las ATM forman parte de un programa que permite llevar formación de oficios, gratuita y con rápida salida laboral, a jóvenes y adultos mediante unidades equipadas como talleres que se instalan en distintos puntos de la provincia.
En Calingasta y Jáchal se brindarán cursos de auxiliar montador - electricista domiciliario; operador de informática para administración y gestión; auxiliar mecánico de motores diesel y auxiliar mecánico de motos; gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería, con financiación de fondos mineros.
En Sarmiento, por su parte, los cursos serán de operador de máquinas para la confección de indumentaria; instalador y reparador de equipos de climatización; y soldador (dos niveles). Estas formaciones fueron gestionadas y serán financiadas en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Sarmiento, en cuya sede también podrá realizarse la inscripción presencial.
Los requisitos para inscribirse
- Ser mayor de 18 años
- Tener la Primaria completa
Ubicaciones, cursos y links de inscripción
Instalaciones Domiciliarias
Auxiliar Montador / Electricista Domiciliario
Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta, Barreal, departamento Calingasta
Lunes y miércoles de 18,15 a 21,15
Link de inscripción AQUÍ
Informática
Operador de Informática para Administración y Gestión
Club Atlético Huaco, Huaco, departamento Jáchal
Lunes y miércoles de 16 a 20
Link de inscripción AQUÍ
Auxiliar Mecánico de Motores Diesel
Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal
Martes y jueves de 15,30 a 19,30
Link de inscripción AQUÍ
Auxiliar Mecánico de Motos
Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal
Lunes y miércoles de 15,30 a 19,30
Link de inscripción AQUÍ
Operador de Máquinas para la Confección de Indumentaria
Unión Vecinal de Pedernal, departamento Sarmiento
Martes y jueves de 14,30 a 19
Link de inscripción AQUÍ
Soldadura
Soldador Básico Nivel 1 y Soldador Nivel 2
Club Atlético Juventud Unida, Tres Esquinas, departamento Sarmiento
Nivel 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30
Link de inscripción AQUÍ
Nivel 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30 (contar con certificado Soldadura Nivel 1)
Link de inscripción AQUÍ
Refrigeración
Instalador y Reparador de Equipos de Climatización
CIC Colonia Fiscal, departamento Sarmiento
Grupo 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30
Grupo 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30
Link de inscripción AQUÍ