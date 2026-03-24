    • 24 de marzo de 2026 - 20:32

    Rawson: El Centro de Salud René Favaloro extiende horarios y suma especialidades

    La ampliación del esquema de atención en el CARF busca descongestionar las guardias hospitalarias y ofrecer respuestas a los vecinos.

    La Rotonda: el Centro de Salud René Favaloro, ubicado en Rawson

    "La Rotonda": el Centro de Salud René Favaloro, ubicado en Rawson

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El centro de Salud René Favaloro - como llaman coloquialmente al Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), de Rawson- anunció una reestructuración de sus servicios, que incluye la incorporación de nuevos profesionales, la extensión de franjas horarias y la suma de estudios, consolidándose como un nodo clave para la salud pública local.

    Leé además

    san juan se prepara para el 3° festival por la visibilidad trans que llega con una interesante diversidad de propuestas

    San Juan se prepara para el 3° Festival por la Visibilidad Trans que llega con una interesante diversidad de propuestas
      Multitudinaria convocatoria por el 24 de marzo en el centro de San Juan.

    [Fotos] Masiva marcha en San Juan por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

    Guardia activa y turnos extendidos

    Uno de los cambios más notables es la flexibilidad administrativa y operativa. Los vecinos de "La Rotonda" podrán gestionar sus turnos de manera presencial hasta las 21:00 h, mientras que la atención en consultorios se mantiene activa hasta las 20:00 h.

    Otra novedad es la disponibilidad de turnos por la tarde, una de las demandas históricas de la comunidad. En respuesta, se han habilitado consultorios vespertinos: Atención para niños y adultos en el bloque de 13:00 a 18:00 h.

    Para garantizar una cobertura total frente a urgencias, el centro mantiene operativos sus servicios de farmacia, laboratorio y rayos X con guardia las 24 horas.

    Nuevas prestaciones en Rawson

    • Salud Mental: Se incorporó un nuevo consultorio especializado para abordar esta creciente área de demanda.

    • Estudios complementarios. El centro sumó la realización de estudios como espirometrías y ecocardiogramas, evitando que los pacientes deban trasladarse a hospitales de mayor complejidad para diagnósticos específicos.

    "Estas mejoras permiten acercar la salud, optimizar la atención y dar respuestas más rápidas a los vecinos", señalaron las autoridades sanitarias, remarcando que este plan de fortalecimiento se replicará progresivamente en otros hospitales de la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Falleció el Dr. Isidro Putelli.

    Murió un reconocido médico de San Juan que además fue funcionario provincial

    vandalizaron las nuevas obras de la difunta correa: entre la esperanza que sea un hecho aislado y refuerzo de seguridad

    Vandalizaron las nuevas obras de la Difunta Correa: entre la esperanza que sea un hecho aislado y refuerzo de seguridad

    Estiman que las pérdidas materiales tras el feroz incendio en Eco San Juan S.A. ascienden a $200 millones.

    A casi 48 horas del feroz incendio, aún no logran extinguir el fuego en el Parque Industrial de Chimbas

    Los servicios que funcionan este feriado nacional en San Juan.

    Feriado nacional: qué servicios funcionan y cuáles no, este martes 24 de marzo en San Juan