Rawson: El Centro de Salud René Favaloro extiende horarios y suma especialidades

El centro de Salud René Favaloro - como llaman coloquialmente al Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), de Rawson- anunció una reestructuración de sus servicios, que incluye la incorporación de nuevos profesionales, la extensión de franjas horarias y la suma de estudios, consolidándose como un nodo clave para la salud pública local.
Guardia activa y turnos extendidos
Uno de los cambios más notables es la flexibilidad administrativa y operativa. Los vecinos de "La Rotonda" podrán gestionar sus turnos de manera presencial hasta las 21:00 h, mientras que la atención en consultorios se mantiene activa hasta las 20:00 h.
Otra novedad es la disponibilidad de turnos por la tarde, una de las demandas históricas de la comunidad. En respuesta, se han habilitado consultorios vespertinos: Atención para niños y adultos en el bloque de 13:00 a 18:00 h.
Para garantizar una cobertura total frente a urgencias, el centro mantiene operativos sus servicios de farmacia, laboratorio y rayos X con guardia las 24 horas.
Nuevas prestaciones en Rawson
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Salud Mental: Se incorporó un nuevo consultorio especializado para abordar esta creciente área de demanda.
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Estudios complementarios. El centro sumó la realización de estudios como espirometrías y ecocardiogramas, evitando que los pacientes deban trasladarse a hospitales de mayor complejidad para diagnósticos específicos.
"Estas mejoras permiten acercar la salud, optimizar la atención y dar respuestas más rápidas a los vecinos", señalaron las autoridades sanitarias, remarcando que este plan de fortalecimiento se replicará progresivamente en otros hospitales de la provincia.