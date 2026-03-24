Rawson: El Centro de Salud René Favaloro extiende horarios y suma especialidades

La ampliación del esquema de atención en el CARF busca descongestionar las guardias hospitalarias y ofrecer respuestas a los vecinos.

El centro de Salud René Favaloro - como llaman coloquialmente al Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF), de Rawson- anunció una reestructuración de sus servicios, que incluye la incorporación de nuevos profesionales, la extensión de franjas horarias y la suma de estudios, consolidándose como un nodo clave para la salud pública local.

Guardia activa y turnos extendidos Uno de los cambios más notables es la flexibilidad administrativa y operativa. Los vecinos de "La Rotonda" podrán gestionar sus turnos de manera presencial hasta las 21:00 h, mientras que la atención en consultorios se mantiene activa hasta las 20:00 h.

Otra novedad es la disponibilidad de turnos por la tarde, una de las demandas históricas de la comunidad. En respuesta, se han habilitado consultorios vespertinos: Atención para niños y adultos en el bloque de 13:00 a 18:00 h.

Para garantizar una cobertura total frente a urgencias, el centro mantiene operativos sus servicios de farmacia, laboratorio y rayos X con guardia las 24 horas.