Reprogramaron la Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina: enterate cuándo serán

La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina fue reprogramada para la semana que viene y por 'razones de fuerza mayor'.

La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina se realizarán el 26 de octubre.

La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina que se iba a realizar este miércoles 14 de octubre, cambió de fecha. Así lo confirmó el director de Personas Mayores, Roberto Ochoa, quien le dijo a DIARIO DE CUYO que el cambio se debe ‘únicamente’ a una cuestión de agenda oficial.

‘Nuestro Gobernador siempre quiere estar presente en esta fiesta para disfrutarla junto a las personas mayores. Por cuestiones de agenda, no va a poder asistir este miércoles 14 de octubre, por eso reprogramamos la fiesta y elección de la Reina para el lunes 26 de octubre’, dijo Ochoa.

El funcionario dijo que la fecha es el único cambio y que ambos eventos, organizados por el Ministerio de Familia, se realizarán en el Estadio Aldo Cantoni y desde las 18, con espectáculos artísticos y musicales tal como se anunció

Detalles de la Fiesta Provincial de Personas Mayores Durante el desarrollo de las actividades, habrá desfile y coronación de la Reina de los sanjuaninos elegida entre las diecinueve candidatas departamentales. Aunque, la fiesta no se limita a la elección de una reina, sino que es un encuentro que busca reconocer la participación, la vitalidad y el protagonismo de las personas mayores, además de generar un espacio de encuentro entre representantes de toda la provincia.

Esta celebración, ya tradicional para San Juan, se realiza desde hace más de veinticinco años, pero desde 2016 se organiza desde el ámbito gubernamental. Cabe destacar que cada departamento elige a su candidata, mayor de 60 años, mediante convocatoria y en el día de la fiesta las representantes desfilan para resaltar sus cualidades con el fin de ser elegida como Reina Provincial de las Personas Mayores