    • 13 de octubre de 2026 - 11:30

    Reprogramaron la Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina: enterate cuándo serán

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina fue reprogramada para la semana que viene y por 'razones de fuerza mayor'.

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina se realizarán el 26 de octubre.

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina se realizarán el 26 de octubre.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina que se iba a realizar este miércoles 14 de octubre, cambió de fecha. Así lo confirmó el director de Personas Mayores, Roberto Ochoa, quien le dijo a DIARIO DE CUYO que el cambio se debe ‘únicamente’ a una cuestión de agenda oficial.

    Leé además

    Las candidatas a Reina de la Fiesta Provincial de Personas Mayores ya se preparan para la elecciión.

    Fiesta Provincial de Personas Mayores: conocé a cada una de las 19 candidatas a Reina Provincial
    San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de Personas Mayores.

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina ya tienen fecha: conocé cuándo serán

    ‘Nuestro Gobernador siempre quiere estar presente en esta fiesta para disfrutarla junto a las personas mayores. Por cuestiones de agenda, no va a poder asistir este miércoles 14 de octubre, por eso reprogramamos la fiesta y elección de la Reina para el lunes 26 de octubre’, dijo Ochoa.

    El funcionario dijo que la fecha es el único cambio y que ambos eventos, organizados por el Ministerio de Familia, se realizarán en el Estadio Aldo Cantoni y desde las 18, con espectáculos artísticos y musicales tal como se anunció

    Detalles de la Fiesta Provincial de Personas Mayores

    Durante el desarrollo de las actividades, habrá desfile y coronación de la Reina de los sanjuaninos elegida entre las diecinueve candidatas departamentales. Aunque, la fiesta no se limita a la elección de una reina, sino que es un encuentro que busca reconocer la participación, la vitalidad y el protagonismo de las personas mayores, además de generar un espacio de encuentro entre representantes de toda la provincia.

    Esta celebración, ya tradicional para San Juan, se realiza desde hace más de veinticinco años, pero desde 2016 se organiza desde el ámbito gubernamental. Cabe destacar que cada departamento elige a su candidata, mayor de 60 años, mediante convocatoria y en el día de la fiesta las representantes desfilan para resaltar sus cualidades con el fin de ser elegida como Reina Provincial de las Personas Mayores

    Para esta elección se conformará un jurado compuesto por referentes comunitarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y periodistas.

    Un reconocimiento a los derechos

    Es importante resaltar que el Gobierno de San Juan realiza esta celebración en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores para visibilizarlas en sus derechos y oportunidades. Esta idea surge de la necesidad de dejar de verlas únicamente desde las necesidades de cuidado o asistencia para reconocerlas como personas con derechos, autonomía, capacidades y un papel activo dentro de la sociedad.

    Se espera la participación de los Centros de Jubilados y de la comunidad en general para disfrutar la celebración de la tercera edad en familia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bolillas.-

    Un sanjuanino ganó más de $1,4 millones en el Quini 6 y otros dos se llevaron $1,3 millones en el Brinco

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cuesta del Viento. Imagen de archivo.

    San Juan tuvo un 65% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo: Iglesia fue el destino preferido

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los grupos especiales del Servicio Penitenciario participaron de una capacitación intensiva.

    El Servicio Penitenciario fortalece el entrenamiento de sus grupos especiales para una intervención más eficaz

    Cómo la tecnología revoluciona la práctica cotidiana de los abogados: una plataforma, todas las soluciones

    Cómo la tecnología revoluciona la práctica cotidiana de los abogados: una plataforma, todas las soluciones