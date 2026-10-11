Fiesta Provincial de Personas Mayores: conocé a cada una de las 19 candidatas a Reina Provincial

El próximo 14 de octubre, San Juan vivirá una nueva edición de la Fiesta Provincial de Personas Mayores y de la elección de la Reina. Y ya están elegidas las 19 candidatas departamentales que competirán por la corona en el evento que se realizará en el Estadio Aldo Cantoni, organizado por el Ministerio de Familia.

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La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina ya tienen fecha: conocé cuándo serán

Las candidatas a Reina de las Personas Mayores compartieron un primer encuentro donde se conocieron, se presentaron entre ellas, bailaron, merendaron, hicieron la sesión de fotos y de paso, un médico de la Dirección de Asistencia, les dio recomendaciones de cómo cuidarse y tomar precauciones ante las amenazas del fenómeno del Niño.

La elección de la Reina se realizará tras los espectáculos artísticos de la Fiesta. Estas son las 19 candidata:

Albardón. Su representante es Sonia Mirna Sánchez, de 64 años. Es casada y tiene 5 hijos, 13 nietos y 1 bisnieto. Le gusta salir a caminar, bailar y cocinar.

Angaco. Su representante es Adriana del Valle Riveros, de 67 años. Tiene 5 hijos, 10 nietos, 1 bisnieto. Le gusta salir andar en bicicleta, escuchar música, bailar y jugar al tejo.

Calingasta. Su representante es Silvia Patricia Gerónimo, de 60 años. Es casada y tiene 4 hijos, 1 nieta y 2 nietos en camino. Le gusta bailar, se destaca en folclore y zumba.

Capital. Su representante es Lola Asención Rodríguez, de 80 años. Tiene 4 hijos. 9 nietos y 6 bisnietos. Le gusta bailar, hacer actividades comunitarias y participar de las actividades de la Unión Vecinal.

Caucete. Su representante es Hortencia Herminia Figueroha, de 88 años. Tiene 6 hijos, 15 nietos y 3 bisnietos. Le gusta bailar folclore y hacer gimnasia.

Chimbas. Su representante es Antonia del Carmén Aguilera, de 78 años. Es casada y tiene 6 hijos, 12 nietos y 3 bisnietos. Le gusta bailar folclore, hacer gimnasia y su pasión son las manualidades y la decoración.

Iglesia. Su representante es Mercedes Raquel Cabello, de 61 años. Tiene 9 hijos y 11 nietos. Le gusta salir a caminar, bailar, cocinar, su especialidad son los pastelitos de pollo con jamón y queso.

Jáchal. Su representante es Graciela Emilse de Los Santos, de 66 años. Tiene 3 hijos y 4 nietos. Le gusta salir andar en bicicleta y hacer tik tok de humor y canto.

9 de Julio. Su representante es María Sabina Muros, de 70 años. Tiene 3 hijos y 11 nietos. Lle gusta cocinar, bailar, hacer gimnasia y asistir a clases de recreación saludable.

Pocito. Su representante es Marta Ruth Demartinni, de 64 años. Es casada y tiene dos hijas. Le gusta la danza y participa de la Agrupación Alma Folclórica.

Rawson. Su representante es Susana Rinda Castro, de 73 años. Tiene 3 hijos y 6 nietos. Le gusta mucho bailar, pintar y tejer.

Rivadavia. Su representante es Mónica Estela Muggiani, de64 años. Es casada y tiene 3 hijos y 3 nietos. Le gusta el tango y el folcore, además practica espiritualidad ignaciana.

San Martín. Su representante es María Esther Pezé, de 81 años. Vive Sola. Le gusta el tejido y disfrutar de las actividades domésticas.

Santa Lucía. Su representante es Rosa Beatriz Taillant, de 61 años. Tiene 4 hijos y 4 nietos. Le gusta participar en campañas solidarias, hacer artesanías y actividad física.

Sarmiento. Su representante es Tomasa Patrocinia González, de 83 años. Es viuda y tiene 6 hijos. Le gusta mucho tomar mate con las amigas y bailar rancheras.

Ullum. Su representante es Adriana Inés Cortez, de 60 años. Es casada y tiene 3 hijos y 5 nietos. Le gusta tejer, cocinar y leer.

Valle Fértil. Su representante es Carlina Sofía Díaz, de 65 años. Es casada y tiene 6 hijos y 6 nietos. Le gusta bailar, cantar en el coro de su Centro de Jubilados y realizar actividad deportiva.

25 de Mayo. Su representante es María Inés Falcón, de 63 años. Es divorciada y tiene 3 hijas y 3 nietos. Le gusta jugar al newcom. Está finalizando los estudios secundarios.

Zonda. Su representante es María Beatriz Bravo, de 60 años. Tiene 10 hijos y 11 nietos. Le gusta hacer gimnasia y ser ama de casa.