Iglesia: la Escuela Municipal de Aventura abrió una nueva temporada de actividades gratuitas

Con el imponente Dique Cuesta del Viento como escenario, el municipio de Iglesia puso en marcha una nueva temporada de actividades en la Escuela Municipal de Aventura, una propuesta deportiva y recreativa que busca conectar a los vecinos con la naturaleza local para convertirlos en los principales embajadores del turismo departamental.
Con una nutrida concurrencia de familias, jóvenes y adultos de todas las edades, la Secretaría de Turismo del municipio de Iglesia dio inicio formal a una nueva temporada de la Escuela Aventura Municipal. La jornada inaugural tuvo lugar en la Bajada Náutica Municipal del emblemático Dique Cuesta del Viento, donde los asistentes pudieron disfrutar de clases y prácticas gratuitas de kayak.
La iniciativa, de carácter libre y gratuito para todos los residentes del departamento que acrediten su domicilio, tiene como eje fundamental afianzar el sentido de pertenencia y promover el deporte al aire libre en contacto directo con el entorno natural de la región.
Sentido de pertenencia y promoción turística
En el marco del inicio de actividades, la secretaria de Turismo departamental, Fany Perna, destacó la importancia estratégica de este espacio no sólo como una alternativa recreativa, sino como una herramienta clave de desarrollo local y promoción:
"Queremos que los vecinos del departamento vivencien las actividades de turismo aventura para que luego las difundan y recomienden a los turistas. Deseamos que los iglesianos sean los primeros en conocer, disfrutar y valorar las maravillas de su propia tierra", remarcó la funcionaria.
Durante la primera jornada, los participantes compartieron una mañana de aprendizaje técnico, recreación e integración comunitaria, aprovechando las condiciones únicas que ofrece el espejo de agua de Cuesta del Viento, reconocido mundialmente por sus paisajes y la práctica de deportes náuticos.
Variada agenda para los fines de semana en Iglesia
La propuesta de la Escuela Aventura Municipal no se limitará al kayak. A lo largo de la temporada, la agenda sumará diversas disciplinas destinadas a explorar la geografía departamental y adquirir nuevas habilidades en la naturaleza.
Oferta de actividades y alianzas:
- Navegación en kayak: clases de iniciación y recorridos por el Dique Cuesta del Viento.
- Senderismo y caminatas interpretativas: circuitos guiados por el territorio en colaboración estratégica con el Club Andino Pismanta, orientados al conocimiento y conservación del patrimonio natural e histórico.
- Próximas propuestas: continuidad de talleres recreativos y deportivos al aire libre durante los fines de semana.
Información útil para participantes e inscripciones
La Municipalidad de Iglesia confirmó que las actividades continuarán realizándose de manera periódica para asegurar el acceso de toda la comunidad.
- Actividades principales: Navegación en kayak, senderismo y caminatas interpretativas (en colaboración con el Club Andino Pismanta
- Lugar de inicio habitual: Bajada Náutica Municipal en el Dique Cuesta del Viento.
- Horarios y frecuencia: Los encuentros se realizan los sábados (sujeto a condiciones climáticas), con actividades que comenzaron a las 10:00 hs en la apertura de temporada.
- Costo: Actividad libre y gratuita para residentes de Iglesia que acrediten domicilio.
- Requisitos: Los menores de 12 años deben asistir acompañados por un adulto.
- Inscripciones y contacto: Teléfono de contacto / WhatsApp: 264 444 566.