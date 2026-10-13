Atención docentes: desde este miércoles abren la titularización de cargos y horas cátedra en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan pondrá en marcha desde este miércoles 14 de octubre el proceso para que alrededor de 2.500 trabajadores de la educación puedan acceder a la titularización de cargos y horas cátedra , una medida que apunta a brindar estabilidad laboral a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

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El procedimiento quedó reglamentado mediante las resoluciones 19224-ME-2026, 19225-ME-2026 y 19226-ME-2026 , que instrumentan el acuerdo paritario ratificado por el Decreto 000927-ME-2026. El período para iniciar el trámite se extenderá hasta el 9 de abril de 2027 .

El acuerdo establece como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2025 y contempla la posibilidad de titularizar hasta dos cargos o un máximo de 50 horas cátedra , siempre dentro de los límites e incompatibilidades previstos por la normativa vigente.

No todos los puestos están alcanzados por la medida. Quedan excluidos los cargos de supervisión general y escolar , además de los cargos y horas cátedra que tengan carácter a término.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes , destacó que la reglamentación permitirá reconocer las trayectorias laborales y avanzar hacia una mayor estabilidad dentro del sistema educativo provincial.

“Estas resoluciones permiten avanzar con un procedimiento para que los docentes que reúnen los requisitos puedan acceder a la titularización”, sostuvo la funcionaria.

Quiénes pueden acceder a la titularización

La convocatoria comprende a trabajadores de diferentes niveles y modalidades:

Educación Secundaria Orientada y Artística.

Educación Técnica.

Educación de Adultos.

Educación Superior.

Cargos directivos y de coordinación institucional.

Profesionales de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología.

El acceso no será automático: cada presentación deberá ser evaluada para comprobar que el solicitante reúne las condiciones exigidas antes de emitir la correspondiente resolución de titularización.

Cómo sacar turno y qué documentación deben presentar

Los docentes interesados deberán solicitar primero un turno mediante Ciudadano Digital. Luego tendrán que concurrir a la Oficina de Titularización del Ministerio de Educación en la fecha y horario asignados.

Entre la documentación prevista figuran identificación personal, antecedentes y certificados, cartilla sanitaria, declaración jurada de cargos y horas cátedra, foja de servicios, constancias de situación de revista, títulos y concepto profesional docente. Los requisitos específicos pueden variar según la situación laboral de cada persona.

El plazo permanecerá abierto desde el 14 de octubre de 2026 hasta el 9 de abril de 2027, período durante el cual Educación analizará las presentaciones antes de otorgar las titularizaciones correspondientes.