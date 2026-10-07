La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina ya tienen fecha: conocé cuándo serán

Tanto la Fiesta Provincial de Personas Mayores como la elección de la Reina se realizrán el próximo miércoles 14 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni.

San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de Personas Mayores.

San Juan ya tiene fecha confirmada para uno de los acontecimientos más esperados por la comunidad: la Fiesta Provincial de Personas Mayores y la consecuente elección y coronación de la Reina Provincial. Ambas actividades se concentrarán el próximo miércoles 14 de octubre, teniendo como escenario el emblemático Estadio Aldo Cantoni.

Según confirmó Roberto Ochoa, director de Personas Mayores, área dependiente del Ministerio de Familia, la jornada festiva dará inicio formal a partir de las 18 El encuentro reunirá a delegaciones de los diecinueve departamentos, junto a las soberanas departamentales, sus familias, amigos y público en general.

Un espacio céntrico, seguro y a resguardo del clima Una de las decisiones centrales de la organización fue ratificar al Estadio Aldo Cantoni como la sede del festejo. Si bien en ediciones anteriores la celebración se ha desarrollado en predios al aire libre, como los campings del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) o de la Unión Docentes Argentinos Provincial (UDAP), en esta oportunidad las autoridades apostaron nuevamente por la infraestructura del coliseo deportivo de Parque de Mayo.

El fundamento principal de esta decisión radica en la previsión climática y el confort de los asistentes. Al respecto, el director Roberto Ochoa explicó: "Elegimos el Estadio para contar con un lugar céntrico y donde los mayores cuenten con comodidad, seguridad y resguardo de vientos fuertes y lluvias. De esta manera, prevenimos la suspensión de la fiesta y de la elección de la Reina por cuestiones climáticas".

De este modo, el recinto cubierto garantiza la realización fluida de la jornada independientemente de las contingencias meteorológicas propias de la temporada vernal.