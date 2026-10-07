    • 7 de octubre de 2026 - 16:14

    La Fiesta Provincial de Personas Mayores y la elección de la Reina ya tienen fecha: conocé cuándo serán

    Tanto la Fiesta Provincial de Personas Mayores como la elección de la Reina se realizrán el próximo miércoles 14 de octubre, en el Estadio Aldo Cantoni.

    San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de Personas Mayores.

    San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de Personas Mayores.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    San Juan ya tiene fecha confirmada para uno de los acontecimientos más esperados por la comunidad: la Fiesta Provincial de Personas Mayores y la consecuente elección y coronación de la Reina Provincial. Ambas actividades se concentrarán el próximo miércoles 14 de octubre, teniendo como escenario el emblemático Estadio Aldo Cantoni.

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    Según confirmó Roberto Ochoa, director de Personas Mayores, área dependiente del Ministerio de Familia, la jornada festiva dará inicio formal a partir de las 18 El encuentro reunirá a delegaciones de los diecinueve departamentos, junto a las soberanas departamentales, sus familias, amigos y público en general.

    Un espacio céntrico, seguro y a resguardo del clima

    Una de las decisiones centrales de la organización fue ratificar al Estadio Aldo Cantoni como la sede del festejo. Si bien en ediciones anteriores la celebración se ha desarrollado en predios al aire libre, como los campings del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) o de la Unión Docentes Argentinos Provincial (UDAP), en esta oportunidad las autoridades apostaron nuevamente por la infraestructura del coliseo deportivo de Parque de Mayo.

    El fundamento principal de esta decisión radica en la previsión climática y el confort de los asistentes. Al respecto, el director Roberto Ochoa explicó: "Elegimos el Estadio para contar con un lugar céntrico y donde los mayores cuenten con comodidad, seguridad y resguardo de vientos fuertes y lluvias. De esta manera, prevenimos la suspensión de la fiesta y de la elección de la Reina por cuestiones climáticas".

    De este modo, el recinto cubierto garantiza la realización fluida de la jornada independientemente de las contingencias meteorológicas propias de la temporada vernal.

    Rumbo a la corona de la Fiesta Provincial de Personas Mayores

    Actualmente, las distintas comunas sanjuaninas continúan completando el proceso de elección de sus representantes departamentales, quienes competirán en la gran noche por el atributo de Reina Provincial de las Personas Mayores.

    Aunque el cronograma detallado de la previa y los bloques recreativos aún se encuentra en etapa de ajuste y definición final por parte del equipo de organización, Ochoa adelantó que la jornada contará con espectáculos artísticos y propuestas musicales pensadas especialmente para agasajar a todos los presentes durante la tarde-noche.

    Resumen del evento

    • Evento: Fiesta Provincial de Personas Mayores y Elección de la Reina Provincial.
    • Organiza: Dirección de Personas Mayores, Ministerio de Familia.
    • Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.
    • Horario de inicio: desde las 18.
    • Lugar: Estadio Aldo Cantoni.

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