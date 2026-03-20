Salud y Familia: en un operativo conjunto lograron vacunar a más de 100 personas mayores en 8 horas

Las expectativas fueron superadas. En sólo 8 horas lograron vacunar a más de 100 personas mayores de 60 años . Fue en un operativo que realizaron conjuntamente los ministerios de Salud y de Familia . Debido al éxito de esta propuesta, las autoridades analizan repetirla. Las personas mayores tuvieron acceso a las vacunas del calendario para esta franja etaria, incluida la antigripal .

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Los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo, un equipo de enfermeros, técnicos y médicos estuvieron aplicando vacunas y haciendo testeos de enfermedades como Tuberculosis, Hepatitis, HIV, además de hacer controles de signos vitales y otros aspectos de salud. Fue un operativo destinado exclusivamente a personas mayores de 60 años, en el marco de una acción interministerial para la prevención de la salud .

Esta iniciativa fue gratuita y se llevó a cabo en la sede del Anexo Ministerial (Hipólito Yrigoyen 2950 Este, Santa Lucía), con dos jornadas de atención de 4 horas de duración cada una, de 8 a 12. Durante las 8 horas, entre ambos días del operativo, se logró vacunar a 125 personas mayores y se aplicaron 165 dosis de vacunas. También se realizaron 110 testeos de diferentes enfermedades infectocontagiosas y más de 60 pacientes fueron controlados en sus signos vitales y glucosa.

Para el operativo de vacunación y testeo que realizaron los ministerios de Salud y Familia, se utilizó el Vacunatorio Movil.

En este operativo conjunto, el Ministerio de Familia colaboró con el lugar para realizarlo y la convocatoria de la gente, mientras que Salud puso a disposición el Vacunatorio Móvil y personal para realizar la vacunación y los testeos.

Durante los dos días del operativo, estuvieron a disposición de los interesados todas las dosis del calendario de vacunación establecido por Nación, que incluye para esta población etaria, la dosis anual de vacuna antigripal y la dosis única de la vacuna para el Neumococo, fundamentalmente. También la Doble Bacteriana, para iniciar o completar el esquema de 3 dosis, o una de refuerzo cada 10 años.

Para acceder a la atención no fue necesario llevar pedido médico ya que a las personas mayores se las considera grupo prioritario. Si debieron presentar sus carnets de vacunación para corroborar las vacunas y refuerzos ya aplicados, completar esquemas.

vacunacion Durante el operativo, las personas mayores también accedieron a tetos de enfermedades infecto contagiosas.

Concientización en la intervención de Salud y Familia

Durante las dos jornadas del operativo de vacunación y testeo, los profesionales que participaron del mismo hablaron sobre la importancia de la vacunación, destacando que ‘es fundamental para la salud de las personas mayores, ya que las vacunas ayudan a prevenir o morigerar enfermedades que pueden causarles efectos adversos o complicaciones graves’. Agregaron también que hay que tener en cuenta que a medida que las personas envejecen, el sistema inmunológico se debilita, por lo que son más susceptibles a infecciones y contagios. ‘Además de proteger a quienes se vacunan, las vacunas también contribuyen a generar inmunidad colectiva, reduciendo la propagación de enfermedades en la comunidad’, sostuvieron.

Para continuar con el trabajo de prevención y debido al éxito de este primer operativo conjunto, autoridades de ambos ministerio analizan repetirlo en otros departamentos y en centros de jubilados.