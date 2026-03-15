    • 15 de marzo de 2026 - 08:10

    Se viene una nueva edición de la Cabalgata Infantil en Jáchal: conocé cuándo será

    La Agrupación Gauchos del Viejo Jáchal organizó la 12ª Cabalgata Infantil en el departamento Jáchal.

    El próximo domingo 22 de marzo se realizará la 12ª Cabalgata Infantil en el departamento Jáchal.

    El próximo domingo 22 de marzo se realizará la 12ª Cabalgata Infantil en el departamento Jáchal.

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    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de cultivar la tradición y el folclore en los más chicos, la Agrupación Gauchos del Viejo Jáchal realizará una nueva edición de la Cabalgata Infantil por las calles de departamento. Este encuentro tradicionalista se llevará a cabo el próximo 22 de marzo, con espectáculos y destrezas criollas. Se invita a chicos de toda la provincia a participar.

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    Desde la agrupación informaron que concentración se realizará en la Plaza General San Martín, a partir de las 8,30. Desde allí, los jinetes darán inicio a la cabalgata para llegar hasta el Camping el Vivero Municipal donde continuarán las actividades en el marco de este evento.

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    En el 2025, unos 150 chicos participaron de la Cabalgata Infantil en el departamento Jáchal.

    En el 2025, unos 150 chicos participaron de la Cabalgata Infantil en el departamento Jáchal.

    Según informaron desde la agrupación, en el Camping El Vivero los chicos compartirán un almuerzo a la canasta con todas las familias. Posteriormente habrá espectáculos de destrezas criolla y la actuación de artistas locales para darle un cierre musical a la jornada.

    Esta cabalgata está destinada especialmente a los chicos de las diferentes agrupaciones gaucha del departamento Jáchal que forman parte de la Federación Gaucha Sanjuanina, aunque la participación está abierta a todos los niños y adolescentes jachalleros como también a los de todas las comunas que quieran participar.

    Origen de la Cabalgata Infantil en Jáchal

    La Cabalgata Infantil de la Agupación Gauchos del Viejo Jáchal nació hace 12 años para mantener viva la tradición y la cultura gaucha entre los más chicos. Y cada año fue contando con una mayor participación. En el 2025, unos 150 chicos participaron de la actividad.

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