Semana Santa, a pleno en San Juan: con visitantes de todo el país, los departamentos alejados registraron 100% de ocupación

San Juan realizó este año una gran apuesta para Semana Santa y la aceptación del turista se vio reflejada en los números. Nuevamente los departamentos alejados fueron los más elegidos tanto por sanjuaninos como por visitantes provenientes de otras provincias que buscaron una alternativa para descansar y desconectar el fin de semana largo, logrando una ocupación del 100% en la mayoría de los casos.

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DIARIO DE CUYO consultó con los referentes de turismo municipal de Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, quienes detallaron que un año más los visitantes acompañaron. Con reservas y consultas que superaban el 80% previo al fin de semana alargo, la presencia de turistas espontáneos llevó a que la ocupación fuera plena en los cuatro departamentos.

La naturaleza y los atractivos del departamento cordillerano fueron sin duda los principales llamadores para los visitantes que llegaron hasta Calingasta. Conforme indicó la directora de Turismo de la municipalidad, Emilia Bigi, completaron el fin de semana largo el 100% de la ocupación hotelera disponible, superando así los datos que manejaban previo al inicio de Semana Santa.

Con relación al origen de los visitantes, gran parte fueron sanjuaninos. También hubo un importante flujo de cordobeses, mendocinos y vecinos de La Rioja. Emilia destacó que se vio la misma proporción de familias como de juventud.

No solo la naturaleza fue el principal atractivo, sino también la cantidad de actividades que se desarrollaron a lo largo del fin de semana largo, como festival e domas y destrezas criollas, la Fiesta Provincial de la Humita que una vez más captó los sentidos de propios y ajenos, entre otras actividades.

Valle Fértil

El estimativo que manejan desde Turismo del municipio promediando el fin de semana largo es del 80%, pero no descartan que sea mayor el porcentaje, debido a la cantidad de turistas que llegan al departamento sin reservas. “Un dato relevante es que la mayoría de las reservas de turistas provenientes de otras provincias son inicialmente por dos noches; sin embargo, al llegar y conocer el destino, están extendiendo su estadía al menos un día más”, destacó Marcos Carrizo, coordinador de Turismo.

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Similar a Calingasta, gran parte de los visitantes son visitantes de San Juan, algo que preveían desde el municipio, debido a las campañas realizadas para esta fecha. El resto de los visitantes llegaron desde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

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El departamento también tiró toda la carne al asador este fin de semana, para sumar propuestas para los turistas, además de los imperdibles recorridos y paseos en sus localidades. Dentro de las actividades que hicieron Semana Santa en Valle Fértil estuvo la Fiesta del Valle, la representación del Vía Crusis en escenarios naturales y el ascenso al Cerro de la Antena, un clásico que se realizó un año más.

Iglesia

Indiscutiblemente, el departamento fue uno de los más visitados durante Semana Santa, no solo por sus atractivos y actividades complementarias, sino porque además es el centro de la competencia Big Air, en el Dique Cuesta del Viento, un evento deportivo de carácter internacional que año tras año crece más.

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Fanny Pernas, directora de Turismo del municipio, destacó que la ocupación fue del 100%, superando ampliamente las expectativas que manejaban en la previa. Si bien se aguardaba la llegada de muchos visitantes de fuera del país por la competencia deportiva, hubo un importante flujo de turistas que llegaron para conocer el departamento y disfrutar de sus actividades.

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“Muchos vecinos de Jáchal hemos visto en los eventos. También por el evento en Cuesta del Viento recibimos visitantes de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, en lo que es turismo internacional. También visitantes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y muchos sanjuaninos, además de gente que va hacia Chile por el Paso y pasea por el departamento”, comentó Pernas.

Jáchal

La presencia de turistas en Jáchal también se percibió durante el fin de semana largo, conforme señaló el coordinador del área municipal, Vito Gómez. En lo que respecta a la capacidad hotelera, en lo que fue cabañas y apart hotel registraron una demanda del 100%; mientras que en hoteles la ocupación menor, del 60%, conforme los datos oficiales, lo cual no implica que no hayan estado al 100% teniendo en cuenta visitantes que pernotaron en domicilios de familiares o similar.

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El grueso de visitantes que llegaron hasta el departamento lo hicieron desde Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Chile, aunque similar a lo señalado en las otras jurisdicciones, hubo mucha presencia de visitantes sanjuaninos que aprovecharon el fin de semana largo para viajar hacia el interior de la provincia.

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Las propuestas para los visitantes y locales fueron más que variadas. La elección de la mejor humita jachallera, recepción de turistas, cabalgata a La Ciénaga, peña y destrezas criollas entre otras actividades convocaron gran parte de los turistas que disfrutaron de cuatro días a puro sabor, color y diversión.