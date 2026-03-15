Suspenden entrega de viviendas en barrio Solares del Sur de Media Agua por controles en la red de agua

La entrega de viviendas del IPV en San Juan prevista para este lunes 16 de marzo en el barrio Solares del Sur, en Media Agua , departamento Sarmiento , fue suspendida tras detectarse valores de turbiedad en la red de agua potable superiores a los permitidos. Obras Sanitarias decidió postergar el acto para garantizar la calidad del suministro.

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Según informaron oficialmente, la medida fue tomada en coordinación con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) , con el objetivo de realizar tareas de desinfección y purga en el sistema de cañerías antes de concretar la entrega de las casas.

Desde el departamento Calidad de Aguas de Obras Sanitarias explicaron que durante las inspecciones finales de obra se detectó que los valores de turbiedad en la red interna del barrio Solares del Sur estaban por encima de los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino .

Por ese motivo, técnicos del área junto con el Servicio de Agua Potable realizarán tareas intensivas de desinfección y purga del sistema , un procedimiento que permite eliminar microorganismos o residuos que puedan haber quedado tras la construcción de la red.

Las autoridades indicaron que este proceso es fundamental para asegurar que el agua distribuida sea apta para consumo humano , cumpliendo con los estándares sanitarios vigentes antes de que las familias reciban las viviendas.

Entrega de viviendas postergada hasta nuevo aviso

Debido a estas tareas, la entrega de viviendas quedó postergada hasta nuevo aviso, y será anunciada nuevamente a través de los canales oficiales cuando finalicen los trabajos y los parámetros del agua estén dentro de los valores exigidos.

Desde Obras Sanitarias remarcaron que la decisión responde a estrictos controles de calidad, priorizando la seguridad sanitaria de los futuros habitantes del barrio.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse a los siguientes contactos oficiales: