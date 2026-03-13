Terminal de Ómnibus de Jáchal: por obra de repavimentación modificaron la circulación de los colectivos

El municipio de Jáchal avanza con la refacción del pavimento en la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus de Jáchal.

El municipio de Jáchal comenzó con la obra de repavimentación en la zona de la playa de maniobra de la Terminal de Ómnibud de Jáchal.

El municipio de Jáchal trabaja a contrarreloj en la repavimentación de la playa de maniobra de la Terminal de Ómnibus del departamento, ya que debido a esta obra se tuvo que modificar la circulación de los colectivos y establecer paradas provisorias. Este trabajo avanza paralelamente a la repavimentación que realiza el Gobierno de San Juan en calles de esta comuna.

terminal de jachal Mienstras dura la obra de repavimentación de los acceso de la Terminal de Ómnibus, los colectivos pararán sobre Avenida Presidente Perón. Provisoriamente, debido a la repavimentación de la playa de maniobra de la Terminal de Ómnibus de Jáchal, los colectivos no pueden ingresar en las instalaciones. Es por este motivo que los pasajeros deben dirigirse a la Avenida Presidente Perón, entre Rivadavia y Laprida, sector donde se establecieron paradas para el ascenso y descenso de las unidades. Sin embargo, las boleterías de la Terminal siguen funcionando normalmente.

Estos trabajos de repavimentación, que lleva adelante el municipio de Jáchal, comenzaron este martes 10 de marzo y tienen como objetivo solucionar el deterioro del suelo y garantizar la seguridad en el tránsito de las unidades de gran porte y también para los pasajeros que llegan a usar el servicio de trasporte.

terminal de jáchal 2 Se realizaron trabajos de bacheo antes de comenzar con la obra de repavimentación en la Terminal de Ómnibus de Jáchal. Obra en la Terminal de Ómnibus de Jáchal Con una intervención de 2.000 metros cuadrados de concreto asfáltico, la gestión del intendente Matías Espejo comenzó a renovar por completo el pavimento en el principal punto de acceso al departamento.

Se trata de una obra estratégica para la infraestructura urbana que incluye la refacción y repavimentación de la Terminal de Ómnibus, ubicada en calle Rivadavia y Avenida Perón.