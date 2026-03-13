Terminal de Ómnibus de Jáchal: por obra de repavimentación modificaron la circulación de los colectivos

Provisoriamente, debido a la repavimentación de la playa de maniobra de la Terminal de Ómnibus de Jáchal, los colectivos no pueden ingresar en las instalaciones. Es por este motivo que los pasajeros deben dirigirse a la Avenida Presidente Perón, entre Rivadavia y Laprida, sector donde se establecieron paradas para el ascenso y descenso de las unidades. Sin embargo, las boleterías de la Terminal siguen funcionando normalmente.
Estos trabajos de repavimentación, que lleva adelante el municipio de Jáchal, comenzaron este martes 10 de marzo y tienen como objetivo solucionar el deterioro del suelo y garantizar la seguridad en el tránsito de las unidades de gran porte y también para los pasajeros que llegan a usar el servicio de trasporte.
Obra en la Terminal de Ómnibus de Jáchal
Con una intervención de 2.000 metros cuadrados de concreto asfáltico, la gestión del intendente Matías Espejo comenzó a renovar por completo el pavimento en el principal punto de acceso al departamento.
Se trata de una obra estratégica para la infraestructura urbana que incluye la refacción y repavimentación de la Terminal de Ómnibus, ubicada en calle Rivadavia y Avenida Perón.
Es parte de una primera etapa planificada, que tiene como objetivo final, la refacción y refuncionalización de la Estación Terminal y su área urbana.
Detalle técnico de la obra en la Terminal de Ómnibus
El proyecto integral contempla tres etapas clave.
Limpieza y preparación: acondicionamiento de toda el área de servicio.
Bacheo estructural: aplicación de 2 metros cúbicos de material para nivelar zonas críticas.
Repavimentación asfáltica: colocación de una carpeta de concreto asfáltico de 4 centímetros de espesor, cubriendo una superficie total de 2000 metros cuadrados.