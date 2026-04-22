Tras el dolor por la pérdida de su hermana, reconocida conductora de TV anunció que está embarazada

La conductora sanjuanina Maru Silva compartió la noticia en sus redes sociales, a pocos días de atravesar un duro momento familiar. Espera su primer hijo junto a su pareja, Lucas Giuliani.

La reconocida conductora sanjuanina Maru Silva emocionó a sus seguidores al anunciar que está embarazada, apenas diez días después de haber atravesado la dolorosa pérdida de su hermana, Agustina. La figura de la pantalla local, actual conductora de DQE en Telesol y habitual presentadora de la Fiesta Nacional del Sol, compartió la noticia a través de sus redes sociales.

La publicación de las fotos junto a su pareja Lucas Giuliani, DT de Trinidad, y de la ecografía, estuvo acompañada de un mensaje cargado de emoción, reflejando el largo camino recorrido junto a su pareja,

“Desde hace más de 3 meses, nuestros corazones laten distinto. Tanto pero tanto te buscamos… tantos años te soñamos, que todavía no podemos creer que finalmente te hayas hecho realidad”, expresó Silva en su publicación, donde también habló de las dificultades que atravesaron en la búsqueda.

La conductora, de 36 años, describió la llegada del embarazo como “un verdadero milagro”, luego de un proceso marcado por incertidumbre, consultas médicas y temores. “Tantas oraciones, tantas promesas, tantos miedos entre médico y médico que a veces terminaba pensando que a nosotros no nos iba a tocar”, relató.

El anuncio llega en un contexto especialmente sensible, tras el reciente fallecimiento de su hermana, lo que le da a la noticia un significado aún más profundo. “Gracias por elegirnos bebé. Gracias por desbordar nuestra vida de amor. Con papá, te amamos desde siempre”, cerró en su mensaje.