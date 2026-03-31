    • 31 de marzo de 2026 - 09:47

    Último día para inscribirse al Boleto Escolar Gratuito: ya hay 100.000 beneficiarios en San Juan

    El trámite cierra este 31 de marzo. Desde el Gobierno recordaron que desde mañana las credenciales 2025 dejarán de tener vigencia en abril.

    Boleto Escolar Gratuito.

    Boleto Escolar Gratuito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes 31 de marzo es el último día para inscribirse al Boleto Escolar y Docente Gratuito en San Juan, un beneficio que ya alcanza a 100.000 personas en toda la provincia y que busca garantizar el acceso al transporte público durante el ciclo lectivo 2026.

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    Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que quienes aún no hayan completado el trámite deberán hacerlo antes del cierre de la jornada, ya que a partir del 1 de abril las credenciales correspondientes al año 2025 dejarán de tener vigencia.

    El programa, impulsado por el gobernador Marcelo Orrego, está destinado a estudiantes y docentes de todos los niveles, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y acompañar la trayectoria educativa mediante el acceso gratuito al transporte público.

    Las autoridades indicaron que el trámite puede realizarse de manera online a través del sitio oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante la plataforma CIDI (cidi.sanjuan.gob.ar). En tanto, aquellos usuarios cuyo estado figure como “pendiente” o “rechazado” deberán aguardar la actualización de los padrones enviados por las instituciones educativas para completar la validación.

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