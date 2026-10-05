Un poemario reunió a alumnos y escritores para rescatar la devoción por la Virgen Niña en Caucete

La literatura se convirtió en un puente entre generaciones para rescatar la historia y la devoción por la Virgen Niña de El Rincón, en Caucete . A partir de una iniciativa conjunta de Diario de Cuyo, la Dirección de Bibliotecas Populares y Escritores del Sol, alumnos de la Escuela Andina y escritores sanjuaninos participaron de la creación de un poemario dedicado a esta tradición.

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El proyecto, denominado “Poemario devocional a la Virgen Niña” , surgió a partir de una convocatoria abierta impulsada por Escritores del Sol, asociación fundada y presidida por la escritora caucetera Miriam Mabel Fonseca . La propuesta buscó vincular las letras con la educación, la identidad, la memoria y el patrimonio cultural, con una mirada puesta también en el turismo religioso .

El eje estuvo puesto en El Rincón y su histórica devoción a la Virgen Niña , entendiendo que la literatura puede ser una herramienta para preservar y transmitir aquellas tradiciones que forman parte de la identidad de una comunidad.

La convocatoria también permitió que las voces de los estudiantes ocuparan un lugar central en el poemario . La profesora Laura Chavero tomó la propuesta y realizó la recopilación de los trabajos elaborados por sus alumnos.

A sus producciones se sumaron los trabajos de AMAR, Miriam Mabel Fonseca, Rosa A. Montiveros, Victoria Agustina Ogas Montiveros, Estela Nancy Lucero y Patricia Guajardo, generando un encuentro entre distintas generaciones a través de la poesía y la devoción.

La iniciativa buscó que los estudiantes no solo participaran de una experiencia literaria, sino que también pudieran acercarse a la historia y al patrimonio de su propia comunidad, recuperando mediante la escritura aquello que forma parte de la memoria colectiva de El Rincón.

El reconocimiento durante la Cabalgata Infantil

El cierre del proyecto tuvo lugar durante la VI Cabalgata Infantil a la Virgen Niña, donde los participantes recibieron sus respectivos diplomas como reconocimiento por su participación en el poemario.

Durante la actividad también estuvieron presentes la directora de la Escuela Andina, profesora Elizabeth Pérez, y la docente Laura Chavero recibió un reconocimiento especial por su participación y acompañamiento de los estudiantes.

Para Miriam Mabel Fonseca, presidenta y fundadora de Escritores del Sol, la propuesta refleja una manera de entender la literatura que va más allá de la publicación de libros y que busca vincular las letras con la comunidad.

En ese sentido, el trabajo de la asociación apunta a recuperar la memoria, acompañar las tradiciones y abrir espacios para nuevas voces, al mismo tiempo que busca generar vínculos entre la literatura, la educación, el patrimonio, la historia y el turismo.

En El Rincón, la poesía se encontró con la fe, la educación y la memoria. El resultado fue una obra colectiva que reunió a niños, docentes y escritores para dejar testimonio de una devoción que forma parte del patrimonio cultural y espiritual de Caucete.