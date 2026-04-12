    • 12 de abril de 2026 - 08:18

    Una joven sanjuanina creó "Te entiendo", un servicio de escucha para asistir a personas con problemas y solas

    Es Mora Roy, joven sanjuanina que lanzó 'Te entiendo', un servicio de escucha que busca brindar contención emocional a la gente.

    Mora Roy puso en marcha Te entiendo un servicio de escucha para contener a personas que atraviesan por diferentes problemas y se sienten solas.

    Mora Roy puso en marcha 'Te entiendo' un servicio de escucha para contener a personas que atraviesan por diferentes problemas y se sienten solas.

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    Por Fabiana Juarez

    Mora Roy es una joven sanjuanina que tiene 21 años. Y muchas ganas de brindar contención emocional a esas personas que pasan por momentos difíciles y en soledad, aunque estén acompañadas. Tal como le sucedió a ella. Por eso, creo ‘Te entiendo’, un servicio de escucha que funciona de manera gratuita a través de las redes sociales.

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    La joven contó que este proyecto nació desde una necesidad muy real y actual: la cantidad de personas que atraviesan situaciones difíciles en silencio, sin contención, sin ser escuchadas y, muchas veces, sin saber a dónde acudir. ‘Te entiendo busca justamente eso, ofrecer un espacio seguro, empático y accesible donde cualquier persona pueda sentirse escuchada, comprendida y acompañada’, dijo Mora.

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    Mora Roy dijo que tiene proyectado incoporar al servicio de escucha 'Te comprendo' la colaboración de una psicóloga'.

    Mora Roy dijo que tiene proyectado incoporar al servicio de escucha 'Te comprendo' la colaboración de una psicóloga'.

    Desde el 31 de marzo pasado, ‘Te entiendo’ comenzó a funcionar y ya seis personas lo utilizaron. ‘Puse en marcha este proyecto por mi experiencia personal, desde sentirme sola incluso estando rodeada de gente, desde no encontrar palabras para explicar lo que me pasaba, desde atravesar momentos donde todo pesaba demasiado y no sabía a quién acudir sin sentirme juzgada o minimizada. En ese proceso entendí algo que hay muchísimo dolor silencioso. Personas que siguen con su vida normal por fuera, pero que por dentro están luchando batallas que nadie ve. Y muchas veces, ese silencio no es sólo incómodo, sino también que es peligroso’, sostuvo la joven.

    Cómo funciona el servicio de escucha

    A diferencia de muchas propuestas en redes, “Te Entiendo” no funciona como una comunidad donde las personas comparten públicamente lo que les pasa. Funciona de manera privada y confidencial.

    ‘Las personas me escriben directamente por mensaje privado y me cuentan lo que están atravesando: situaciones personales, emocionales, vínculos, consumos, miedos, pensamientos que nunca dijeron en voz alta. Cosas que muchas veces no pueden compartir ni siquiera con su entorno más cercano. Mi rol es escuchar, acompañar desde la empatía y generar un espacio seguro donde esa persona se sienta realmente entendida. Sin exposición. Sin juicios. Sin minimizar lo que siente’, dijo Mora.

    Las personas que quiera usar ‘Te entiendo’ pueden enviar un mensaje de Whatsapp al teléfono 2646623313 o al Instagram del proyecto: @teentiendo.sj, contando su situación, problemas y necesidades. Mora, luego las llamas para charlar y escuchar.

    Los puntos clave de ‘Te entiendo’

    Mora aclaró que “Te Entiendo” no reemplaza la ayuda profesional ni intenta ocupar ese lugar. Agregó que busca ser ‘ese primer paso’, ese lugar donde alguien se anime a hablar por primera vez y, desde ahí, pueda pedir ayuda más especializada si lo necesita. En este marco destacó los puntos clave de este servicio:

    • La confidencialidad absoluta: lo que se comparte, queda en ese espacio privado.
    • Escucha real y humana: no respuestas automáticas o por ‘compromiso’, sino con empatía genuina y real.
    • Acompañamiento: ofrecer contención y, cuando es necesario, incentivar la búsqueda de ayuda profesional.

    ‘El motor de todo esto es profundamente humano. Es el deseo de que nadie tenga que atravesar sus peores momentos sintiendo que está completamente solo. Es intentar intervenir, aunque sea con palabras, antes de que el silencio haga más daño. Creo profundamente que hay conversaciones que pueden salvar. Y que, a veces, que alguien se sienta escuchado en el momento justo puede marcar una diferencia enorme. Si este proyecto logra eso, aunque sea en una sola persona, entonces ya tiene sentido’, sostuvo Mora.

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