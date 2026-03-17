Una nutricionista publicó una guía alimentaria para niños en edad escolar y busca que llegue a las escuelas

Olga Álvarez de Manzano le contó a DIARIO D CUYO que publicó una nueva edición de la ‘Guía de Información Básica Nutricional para Escolares de Nivel Inicial y Primaria’, creada especialmente como una herramienta para que los docentes puedan enseñar nutrición de manera entretenido y para que los alumnos reafirmen los contenidos.
‘El objetivo de esta guía es hacerles llegar a los alumnos los conocimientos y las pautas de un modo de vida mejor, contribuyendo a mejorar sus conductas alimentarias y hacerlo de un modo moderno, ya que los chicos no tienen todavía hábitos arraigados’, dijo Álvarez de Manzano.
La especialista agregó que esta guía nació con la idea de proyectarse a las familias y a la comunidad, con la idea de que permita transmitir a los padres, docente, escolares de Nivel Inicial y primaria, la información y los secretos de una buena nutrición promoviendo una alimentación saludable y un modo de vida mejor.
El contenido de la guía alimentaria
Esta guía alimentaria se desarrolla a modo de cuento con un protagonista: Pedrito que también es el personaje principal de Nutrición en Vivo. Se trata de un niño que quiere ser grande, sano, fuerte, un buen alumno, un gran deportista, junto a su amiga Chispita, otro personaje animado, quien le presenta a sus amigos nutrientes (la Proteína, los señores Mineral, Hidrato de carbono y Lípido; y a las señoras Vitamina y Agua). Ellos son los encargados de enseñarles los secretos de una buena nutrición y de cómo los alimentos contribuyen con el crecimiento sano, el aprendizaje, la inteligencia y hasta con la alegría.
‘En la guía abordamos la importancia del desayuno y de mantener una actividad física. Cada uno de los personajes nutrientes les enseñan en qué alimentos se encuentran y que funciones cumplen’, dijo la licenciada en Nutrición.
La finalidad de la guía alimentaria
Olga Álvarez de Manzano dijo que esta `Guía de Información Básica Nutricional’ fue declarada de Interés Provincial por el Ministerio de Educación. Y que será presentada en la Feria del Libro que se realizará el mes próximo en Buenos Aires. ‘Esta guía está creada especialmente como herramienta didáctica para llegar a la población escolar con la temática de educación nutricionaly ser utilizada transversalmente en todas las materias que consideren oportunas’, sostuvo la nutricionista.
También agregó que se busca que esta guía llegue a todas las escuelas. ‘Es por este motivo invitamos a organismos de gobierno, instituciones y empresas privadas con responsabilidad social para que nos acompañen y podamos distribuirlas sin cargo a los alumnos y docentes de la provincia’, dijo Álvarez de Manzano.