Una nutricionista publicó una guía alimentaria para niños en edad escolar y busca que llegue a las escuelas

Olga Álvarez de Manzano no para en su cruzada para lograr instalar buenos hábitos de alimentación en los niño s. Además de continuar con el Programa Nutrición en Vivo , destinado a las escuelas primarias , ahora publicó una guía alimentaria para niños en edad escolar y busca que llegue a todas las escuelas.

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Olga Álvarez de Manzano le contó a DIARIO D CUYO que publicó una nueva edición de la ‘Guía de Información Básica Nutricional para Escolares de Nivel Inicial y Primaria’, creada especialmente como una herramienta para que los docentes puedan enseñar nutrición de manera entretenido y para que los alumnos reafirmen los contenidos.

‘El objetivo de esta guía es hacerles llegar a los alumnos los conocimientos y las pautas de un modo de vida mejor, contribuyendo a mejorar sus conductas alimentarias y hacerlo de un modo moderno, ya que los chicos no tienen todavía hábitos arraigados’, dijo Álvarez de Manzano.

Olga Álvarez de Manzano, creadora del programa Nutrición en Vivo, presentó su nueva obra: una guía alimentaria para alumnos de Nivel Inicial y Primaria.

La especialista agregó que esta guía nació con la idea de proyectarse a las familias y a la comunidad, con la idea de que permita transmitir a los padres, docente, escolares de Nivel Inicial y primaria, la información y los secretos de una buena nutrición promoviendo una alimentación saludable y un modo de vida mejor.

Esta guía alimentaria se desarrolla a modo de cuento con un protagonista: Pedrito que también es el personaje principal de Nutrición en Vivo. Se trata de un niño que quiere ser grande, sano, fuerte, un buen alumno, un gran deportista, junto a su amiga Chispita, otro personaje animado, quien le presenta a sus amigos nutrientes (la Proteína, los señores Mineral, Hidrato de carbono y Lípido; y a las señoras Vitamina y Agua). Ellos son los encargados de enseñarles los secretos de una buena nutrición y de cómo los alimentos contribuyen con el crecimiento sano, el aprendizaje, la inteligencia y hasta con la alegría.

‘En la guía abordamos la importancia del desayuno y de mantener una actividad física. Cada uno de los personajes nutrientes les enseñan en qué alimentos se encuentran y que funciones cumplen’, dijo la licenciada en Nutrición.

La finalidad de la guía alimentaria

Olga Álvarez de Manzano dijo que esta `Guía de Información Básica Nutricional’ fue declarada de Interés Provincial por el Ministerio de Educación. Y que será presentada en la Feria del Libro que se realizará el mes próximo en Buenos Aires. ‘Esta guía está creada especialmente como herramienta didáctica para llegar a la población escolar con la temática de educación nutricional y ser utilizada transversalmente en todas las materias que consideren oportunas’, sostuvo la nutricionista.

También agregó que se busca que esta guía llegue a todas las escuelas. ‘Es por este motivo invitamos a organismos de gobierno, instituciones y empresas privadas con responsabilidad social para que nos acompañen y podamos distribuirlas sin cargo a los alumnos y docentes de la provincia’, dijo Álvarez de Manzano.