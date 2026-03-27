    • 27 de marzo de 2026 - 11:07

    Una parroquia de Albardón saldrá a asistir y contener a los enfermos: conocé cuál es

    Es la Parroquia Santa Bárbara, del departamento Albardón, que pondrá en marcha la Pastoral de la Salud.

    En la Misa de Ramos del próximo domingo, el padre Jonatan Félix&nbsp; anunciará y pondra en marcha oficialmente el servisio de la Pastoral de la Salud en la Parroquia Santa Bárbara de Albardón.

    En la Misa de Ramos del próximo domingo, el padre Jonatan Félix  anunciará y pondra en marcha oficialmente el servisio de la Pastoral de la Salud en la Parroquia Santa Bárbara de Albardón.

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    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    La Parroquia Santa Bárbara de Albardón pondrá en marcha un nuevo espacio y servicio que busca contribuir con el bienestar de los vecinos. Se trata de la Pastoral de la Salud que incluye tareas de asistencia, escucha y contención espiritual para los enfermos. Jonatan Felix, sacerdote de esta parroquia, dijo que comenzará a funcionar a partir del Domingo de Ramos.

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    ‘Queremos profundizar el acompañamiento a los enfermos, a sus familiares, a las personas que se dedican al cuidado de enfermos y a quienes ya son adultos y se encuentran solos. Por eso vamos a poner en marcha la Pastoral de la Salud que es un espacio de servicio y escucha’, dijo el padre Jonatan Félix.

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    En la Parroquia Santa B&aacute;rbara, en Albard&oacute;n, ya comenz&oacute; a funcionar tambi&eacute;n la Acci&oacute;n Cat&oacute;lica para ni&ntilde;os.

    En la Parroquia Santa Bárbara, en Albardón, ya comenzó a funcionar también la Acción Católica para niños.

    El sacerdote agregó que la idea original es generar un espacio de escucha y acompañamiento, pero que de esos encuentros surgirán más actividades que se sumarán a las charlas y momentos de oración, pensadas para cubrir otras necesidades de los vecinos que requieran el servicio de la Pastoral de la Salud.

    ‘En este acompañamiento a los vecinos, a veces van a ir surgiendo seguramente también algunas necesidades materiales como medicamentos, pañales, etc. A través de la Pastoral de la Salud vamos a hacer la gestión para poder conseguirlos. Para eso se trabaja en red con otras instituciones de la parroquia como por ejemplo Caritas’, agregó el padre Jonatan.

    El servicio en la parroquia de Albardón

    El padre Jonatan Félix contó que el servicio de la Pastoral de la Salud funcionará con la colaboración de voluntarios y se brindará en toda la jurisdicción parroquial. También agregó que este servicio funcionará en la Parroquia Santa Bárbara como en las capillas que dependen de ella. Pero, en caso de ser necesario y a pedido de la gente, también se brindará el acompañamiento, asistencia y contención espiritual a domicilio.

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