Vandalismo en Pampa del Leoncito: denunciaron que personas en una camioneta provocaron importantes daños

Un grupo de personas realizó acciones irresponsables con un vehículo, provocando daños en el terreno y generando una situación de peligro durante una actividad municipal.

En horas de la tarde de sábado, en la zona de la Pampa del Leoncito, se registraron hechos de vandalismo protagonizados por un grupo de personas que llevaron a cabo maniobras peligrosas con un vehículo, ocasionando daños en el terreno natural. Así lo denunció la Municipalidad de Calingasta.

El accionar no solo afectó un espacio considerado patrimonio de todos, sino que además puso en riesgo a más de 100 personas que se encontraban en el lugar, dijeron. Entre ellas había un equipo municipal que realizaba la grabación de un videoclip, junto a bailarines, personal técnico y vecinos que fueron testigos directos de lo ocurrido.

image A pesar de las advertencias realizadas por quienes estaban presentes, los responsables continuaron con su conducta irresponsable. Ante esta situación, se procedió a radicar la denuncia correspondiente.

El intendente Sebastián Carbajal, explicaron desde el municipio, intervino personalmente en el hecho, logrando identificar a los involucrados y formalizar la denuncia en la Comisaría 33ª. Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.

image Desde el municipio se remarcó que este tipo de conductas no solo generan un daño ambiental significativo —cuyas consecuencias pueden tardar décadas en revertirse—, sino que también representan un riesgo para la seguridad de las personas.