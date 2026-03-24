Vandalizaron las nuevas obras de la Difunta Correa: entre la esperanza que sea un hecho aislado y refuerzo de seguridad

Un lamentable episodio se registró en el paraje Difunta Correa . Sucede que tras la inauguración de importantes obras que representan un cambio histórico en la zona, apuntando a la modernización y amplitud de servicios, en solo cuestión de horas detectaron roturas y daños en algunas instalaciones, un acto de vandalismo que duele y lleva a adoptar medidas.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Iván Kadi, presidente de la Fundación Difunta Correa, confirmó que durante el fin de semana se registraron daños menores en picaportes y algunos lavamanos de los nuevos baños; mientras que este lunes observaron que uno de los mingitorios se había corrido de su instalación. “Mucho más que eso gracias a Dios no hemos notado”, destacó.

El análisis que realizan desde la Fundación es que los daños, que apuntan a que sean hechos aislados, tuvieron en parte que ver con el importante flujo de visitantes que se acercaron hasta el paraje en Vallecito este fin de semana. Kadi aseguró que registraron un flujo de unas 40.000 personas en solo dos días. En ese sentido, explicó: “Creemos que puede haber sido producto de una a dos personas que hacen daño, pero apuntamos al compromiso de los visitantes de cuidar el espacio”.

Detectados los daños, se actuó de inmediato para subsanar las situaciones y evitar que las roturas avanzaran, cuidando así las nuevas obras que fueron inauguradas el viernes último por la noche.

Para evitar que el mal uso de las instalaciones represente daños en las mismas es que se vienen realizando encuentros entre la Fundación Difunta Correa y la Secretaría de Seguridad. En torno a ello, han recibido el compromiso por parte del organismo gubernamental de duplicar la seguridad en la zona en momentos donde la afluencia del público sea significativamente mayor, como la Cabalgata a la Fe organizada por la Federación Gaucha como para Semana Santa.

Pero eso no será todo, ya que se desde la Fundación también redoblarán los esfuerzos en los controles, apuntando al cuidado tanto de las instalaciones como el uso de agua. Al respecto, Kadi explicó: “Por medio de la gente de la Cooperativa Difunta Correa, que es personal que contrata la Fundación, vamos a ajustar y adecuar los controles. Estamos esperando que se estabilice el flujo de gente para poder controlar y evitar que estos episodios vuelvan a darse”.

Más parrilleros y mejores baños, la nueva cara de la Difunta Correa

El viernes por la noche se dejaron inauguradas una serie de obras que forman parte de un Master Plan integral que incluye 20 frentes de obra en simultaneo en el paraje.

image

En lo que es la primera fase, se dejaron inauguradas 22 mesas nuevas y 30 parrilleros. Además, se restauraron 108 parrilleros y se incorporaron 4 fogones y 11 nuevos receptáculos para residuos.

A la par, se materializaron más de 1.000 m2 de nuevas circulaciones y otros 1.000 m2 de pisos en los sectores de parrilleros, eliminando barreras físicas para permitir el libre desplazamiento de todas las personas.

Sin duda el hito fue la habilitación del Nodo 5, con un puente peatonal que fortalece la vinculación interna y una serie de senderos y canteros que integran el paisaje natural con las áreas de uso intensivo.