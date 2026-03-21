    • 21 de marzo de 2026 - 13:17

    [VIDEO] Puma suelto en Zonda: crece la preocupación cerca del autódromo

    Vecinos alertaron por la presencia de un puma en inmediaciones del autódromo El Zonda - Eduardo Copello.

    puma quebrada zonda
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo episodio genera alarma en San Juan: un puma suelto en Zonda fue visto en las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello y encendió la preocupación de vecinos y autoridades por la presencia de fauna silvestre en zonas cercanas a viviendas y espacios recreativos.

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    El avistamiento del puma suelto en Zonda ocurrió en la medianoche de este sábado en el sector donde se realizan tareas de remodelación en la Quebrada de Zonda. Hasta el momento, no se informó la activación de protocolos ni medidas oficiales para dar con el animal.

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    Preocupación por el puma suelto en Zonda

    La situación genera inquietud entre los habitantes, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Hace aproximadamente un mes, otro ejemplar fue detectado en el departamento y obligó a montar un operativo especial para su captura.

    En aquella oportunidad, el animal fue localizado en un árbol dentro del Camping del Cerro Blanco, luego de haber sido visto previamente en zonas urbanizadas, lo que elevó el nivel de riesgo y preocupación.

    La reiteración de estos casos refuerza la alerta sobre la presencia de pumas sueltos en Zonda, especialmente en áreas donde conviven espacios naturales con sectores habitados.

    Por ahora, la comunidad se mantiene atenta a cualquier novedad, mientras crece la expectativa por una intervención oficial que permita ubicar y resguardar al animal sin poner en riesgo a la población.

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