"Ironman de los Negocios", la propuesta que combina deporte, charlas inspiracionales y la puesta en valor de productos sanjuaninos

San Juan se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes del año como es el Ironman 70.3 , que espera superar los 1.000 competidores. En paralelo, se desarrollarán actividades complementarias que buscan potenciar la economía local acompañando al desafío deportivo. Uno de esos eventos es el denominado “Ironman de los Negocios” , actividad organizada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. El evento cuenta con el auspicio de Diario de Cuyo

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Con charlas inspiradoras orientadas a la inversión, el emprendedurismo y la exportación, el evento buscará compartir experiencias de empresas y proyectos productivos vinculados al desarrollo local , de la mano de referentes del sector tanto productivo, como deportivo y empresarial. Será una puesta en común abierta al público que abordará distintos ambientes productivos y sus realidades.

El evento se desarrollará la tarde del viernes 27 de marzo, y dentro de las charlas se abordará la exportación de alfajores y licores a Chile, testimonios de beneficiarios de la Dirección de Comercio Exterior, Argentina Exporta y Gerenciamiento Exportador Asociativo. También se abordará y analizará el boom del pistacho y el potencial del fruto seco en la provincia. La minería también será parte del ciclo de charlas, de la mano de Raúl Cabanay, de Caleras San Juan.

Participarán en las disertaciones referentes como Leopoldo Bravo de Frutos del Sol; Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento; Los Dinos; Las Dinas y Santa Josefina, entre otros.

La agenda también incluirá un show de cocina en streaming, donde especialistas en nutrición y gastronomía presentarán recetas con productos sanjuaninos como vino, aceite de oliva, pasas de uva, pistachos y dulce de membrillo, integrándolos a la alimentación deportiva de alto rendimiento, vinculando así los productos regionales estrellas de San Juan con el evento deportivo.

Habrá dos bloques: por la mañana, de 11 a 13:30 horas, y por la tarde, de 18:30 a 22 horas, con degustaciones y presentaciones especiales como "La Pizza Sanjuanina" y la presentación del Vino y Aceite de Oliva Ironman.

Expo de productos sanjuaninos, un atractivo que se suma al “Ironman de los Negocios”

Además de las charlas, durante tres días se llevará a cabo la Expo de Productos Sanjuaninos, un evento que buscará compartir con el público local como con los visitantes que lleguen en el marco de la competencia de la oferta exportable de San Juan. Alimentos, indumentaria, tecnología y herramientas deportivas serán parte de la exposición.

La playa de estacionamiento del Teatro del Bicentenario (Av. Córdoba esquina España) es el escenario elegido para esta expo que será de entrada libre y gratuita. La exposición se desarrollará el 26,27 de marzo de 11 a 20 horas de corrido y el 28 de marzo, de 10 a 20 horas.

De esta manera el público podrá tomar contacto con stands exhibiendo diversidad de productos mostrando al mundo la calidad y la diversidad de la oferta exportable de San Juan.

Cómo ser parte de “Ironman de los Negocios”

El seminario se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, de 16:30 a 20 horas, en la Sala Auditorium del teatro del Bicentenario. El acceso es libre y gratuito hasta completar el cupo de la sala; sin emabrgo, quienes estén interesados en guardar su lugar lo pueden hacer llenando el formulario haciendo click aquí.

Para obtener más información pueden comunicarse con la Dirección de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, al teléfono +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27, o vía mail a [email protected].

También pueden consultar la web oficial de la competencia en https://www.ironman.com/races/im703-san-juan.