    • 20 de marzo de 2026 - 18:24

    Un árbol de gran porte aplastó una camioneta que estaba estacionada en Capital

    Un árbol se cayó sobre una camioneta, que quedó seriamente dañada, durante la siesta del viernes. No hubo que lamentar heridos.

    Un árbol aplastó una camioneta en Capital.

    Un árbol aplastó una camioneta en Capital.

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    Una escena inesperada alteró la tranquilidad de la siesta de este viernes en una zona de Capital, cuando un árbol de gran tamaño se desplomó sobre una camioneta estacionada, provocando serios daños materiales.

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    El incidente tuvo lugar en la intersección de Avenida Córdoba y Ricardo Rojas, donde una Toyota Hilux 4x4 quedó prácticamente aplastada tras el impacto de un ejemplar de más de diez metros de altura. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas.

    Según se pudo conocer, el propietario del vehículo —cuya identidad no trascendió— no se encontraba dentro del rodado al momento de la caída, lo que evitó consecuencias mayores. Tampoco había peatones circulando por el lugar en ese instante.

    En cuanto a las causas, se estima que las ráfagas de viento registradas durante la jornada podrían haber influido en el desplome del árbol. No obstante, también se menciona como posible factor el estado de la planta, que habría sufrido falta de riego, debilitando su estructura.

    El episodio generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes señalaron la necesidad de controles más frecuentes sobre el arbolado urbano para prevenir este tipo de situaciones.

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