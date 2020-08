En diálogo con Radio Sarmiento, el Sub Secretario de Seguridad de San Juan, Abel Hernández analizó la escalada de violencia en los hechos delictivos que se desarrollan en la provincia durante los últimos meses. "Si miramos las cifras en concreto, en promedio, hubo menos delitos de enero a junio de 2020 que en los mismos meses de 2018 y 2019. Aunque si detectamos que aumentó la violencia con la que se llevan a cabo", comentó Hernández.

El funcionario anunció en la actual etapa sanitaria en la que se encuentra San Juan, el foco va a estar puesto en la prevención del delito. "Este ambiente de relajación permite que los delincuentes se mezcle y ande en la calle", comentó.

El Sub Secretario de Seguridad también indicó se ha percibido un aumento en el compromiso social contra el delito. "Antes había un concepto de no meterse en cosas que no le correspondían. Pero ahora, quizás por el temor que genera la pandemia, aumentaron significativamente los llamados al 911 indicando que se está cometiendo un ilícito en algún domicilio vecino, o una fiesta clandestina, o la violación de alguna de las medidas sanitarias dispuestas por coronavirus", indicó. Y agregó: "Ojalá esta situación se mantenga y se convierta en un hábito para los sanjuaninos, porque el trabajo entre el Estado y la población es esencial para la prevención delictiva".

Sobre la situación de transportistas que ingresan a la provincia y violan las restricciones sanitarias rompiendo las fajas, o desarrollando tareas no permitidas, Hernández advirtió: "Hay un hartazgo de los camioneros y transportistas en relación al cumplimiento efectivo de las normas sanitarias, pero no dimensionan el daño que pueden ocasionarle a toda la comunidad. Vamos a intensificar aún más los controles, porque no puede haber una relajación ni de la comunidad ni de los mismos transportistas".